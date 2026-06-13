Δεν θα υπογραφεί την Κυριακή η ειρηνευτική συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες ημέρες, λέει η Τεχεράνη

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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» κοντά στο Ομάν

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η ακριβής ώρα υπογραφής του Μνημονίου με τις ΗΠΑ δεν έχει οριστεί για την Κυριακή, αφήνοντας να εννοηθεί πως η διαδικασία δεν έχει «κλειδώσει».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπογραφής του λεγόμενου «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» μέσα στις επόμενες ημέρες. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε αναφορά για την ημερομηνία υπογραφής, λόγω της επιφυλακτικότητας της άλλης πλευράς», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες, κάτι που ουσιαστικά όμως διέψευσε το Ιράν.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week. We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πακιστανού πρωθυπουργού

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».

«Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να κλείσει και εντός του Σαββατοκύριακου»

Η συμφωνία (σ.σ ΗΠΑ-Ιράν) θα μπορούσε να κλείσει «ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο», επισήμανε νωρίτερα το Σάββατο και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News, ο Μπέσεντ δήλωσε: «θα δούμε, ίσως κι αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού το θέματος».

Ο Μπέσεντ διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, λέγοντας: «Είμαι πολύ βέβαιος ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει».

«Το μήνυμά μου είναι ότι τα βασικά στοιχεία είναι εξαιρετικά», είπε ο Μπέσεντ για την οικονομία των ΗΠΑ, «και σύντομα θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτής της κατάστασης».

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται μετά τις συχνές φορές των ΜΜΕ των ΗΠΑ ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν αυξανόμενο οικονομικό τίμημα για τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, τα προσχέδια των όρων της συμφωνίας που περιγράφηκαν στο Reuters από πολλαπλές πηγές υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και θα άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του, σε αντάλλαγμα για το άνοιγμα των Στενών από το Ιράν.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών. Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει τελικά στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με την καταστροφή και απομάκρυνση των αποθεμάτων του σε εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι όροι περιλαμβάνουν επίσης ένα καθεστώς επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μακροπρόθεσμα.

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν, το οποίο σύμφωνα με πηγές δεν έχει αποδεχτεί την κατάργηση του πυρηνικού του προγράμματος, επιθυμεί να διατηρήσει το ουράνιο σε αραιωμένη μορφή.

«Για την Τεχεράνη, η μόνη προτιμώμενη λύση για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου είναι η αραίωση του υλικού», ανέφερε.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν συζήτηση για πιθανές πολεμικές αποζημιώσεις για την Τεχεράνη και την απόσυρση των μακροχρόνιων απαιτήσεων των ΗΠΑ για περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Αμερικανός αξιωματούχος αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή.

«Δεν θα αποδεσμευτούν τα χρήματά τους μέχρι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά. Το Ιράν δεν θα χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ομάδες», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Αυτό είναι που έχουν συμφωνήσει. Πρόκειται για συμφωνία που βασίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων».

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» κοντά στο Ομάν

Εντωμεταξύ, το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Πρόσθεσε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί καμία περιβαλλοντική επίπτωση.

Το περιστατικό συνέβη στις 11.30 μ.μ. χθες το βράδυ και το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει προς τον επόμενο λιμένα προσέγγισης. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα.