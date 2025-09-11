Εντοπίστηκε το όπλο του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ και υπάρχουν φωτογραφίες του υπόπτου

0

Το ισχυρό τουφέκι βρέθηκε σε δασώδη περιοχή

Ερευνητές στη Γιούτα ανέκτησαν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος του FBI Ρόμπερτ Μπολς, περιγράφοντάς το ως ένα ισχυρό τουφέκι που βρέθηκε σε δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης, ο οποίος ακόμη καταζητείται.

To FBI τόνισε ότι έχει εικόνες του φερόμενου ως δράστη. Τοπικοί αστυνομικοί αξιωματούχοι της Γιούτα είπαν ότι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται καθαρά ο δράστης.

Ο Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ινφλουένσερ με μεγάλη επιρροή, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα (δυτικά) χθες Τετάρτη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Επικεφαλής του σημαντικότερου πιθανόν νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.