Στον Τσάρλι Κερκ, το κίνημα MAGA βρίσκει τον «μάρτυρα» του – «Έπεσε υπερασπιζόμενος τις αξίες μας»

Το θύμα πιστωνόταν από τον Τραμπ σημαντικό μερίδιο της νίκης του διότι κινητοποίησε νέους υπέρ του

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν χθες Τετάρτη τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες, μετά τον θάνατο του ίνφλουενσερ, 31 ετών, από σφαίρα στη Γιούτα.

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ίνφλουενσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

Μετά τη σύγχυση που επικράτησε αρχικά, έγινε σαφές πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί, «ύποπτος» που είχε τεθεί υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος και έρευνα συνεχίζεται. Δεν έχει αναφερθεί κανένα πιθανό κίνητρο για τον φόνο. Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα (δυτικά) Σπένσερ Κοξ πάντως δεν έχει καμιά αμφιβολία: επρόκειτο για «πολιτική δολοφονία».

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι Αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριο του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

«Η αριστερά»

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Ίλον Μασκ μέσω X.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».

Γεννημένος σε προάστιο στο Σικάγο, πιστός χριστιανός, υποστηρικτής της οπλοφορίας, ο ίνφλουενσερ της δεξιάς, πατέρας δυο παιδιών, πιστωνόταν από τον πρόεδρο Τραμπ σημαντικό μερίδιο της νίκης του διότι κινητοποίησε νέους υπέρ του.

Οπαδός της παραδοσιακής μορφής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε πέρυσι καίριος αναμεταδότης της ιδεολογίας του Ντόναλντ Τραμπ στους νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους.

Κι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν» χθες βράδυ.