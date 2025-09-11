Οι αρχές της Πολωνίας ανακοίνωσαν περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων

0

Μετά την είσοδο drones στον εναέριο χώρο χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ

Η Πολωνία εισήγαγε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μία ημέρα μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

«Ύστερα από αίτημα της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων… θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στη 01:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι περιορισμοί «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η PAZP.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί εκτείνονται σε υψόμετρο έως 3 χιλιόμετρα και «δεν επηρεάζουν τα πολιτικά αεροσκάφη» που πετούν πιο ψηλά.

Η απαγορευμένη ζώνη εκτείνεται στην Πολωνία σε βάθος 26 έως 46 χιλιομέτρων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η υπερπτήση drones στη συγκεκριμένη περιοχή απαγορεύεται «μέρα και νύχτα».