Οι Ιρανοί δηλώνουν αποφασισμένοι να απαντήσουν «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

0

Οι Ρώσοι αρνούνται ότι δίνουν πληροφορίες στην Τεχεράνη για πιθανούς αμερικανικούς στόχους στην Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επιδραστικός Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των υποδομών του Ιράν θα οδηγήσει σε μια απάντηση του ίδιου μεγέθους κατά την ενδέκατη μέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε με τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

«Ας γνωρίζει ο εχθρός πως, ό,τι κι αν κάνει, θα υπάρξει σίγουρα αναλογική και άμεση απάντηση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γαλιμπάφ, ένας πρώην στρατιωτικός.

«Σήμερα, πολεμάμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χωρίς συμβιβασμούς ούτε εξαιρέσεις» και «εάν επιτεθούν στις υποδομές, θα τους στοχοθετήσουμε», επίσης σε αντίποινα, πρόσθεσε.

Νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν μια νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, ιδίως εναντίον του Τελ Αβίβ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η επιχείρηση διεξήχθη με «στρατηγικούς» πυραύλους, μεταξύ των ισχυρότερων του ιρανικού οπλοστασίου (Fateh, Emad και Kheibar), ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι Φρουροί, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου, που ξεκίνησε έπειτα από μια επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική εγκατάσταση του Ισραήλ και ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την ενδέκατη ημέρα του.

Στην ανακοίνωση, ο στρατός λέει ότι «επιτέθηκε, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε ένα στρατιωτικό κέντρο στη Χάιφα και στο κέντρο λήψης πληροφοριών από κατασκοπευτικούς δορυφόρους».

Το «στρατιωτικό κέντρο», σύμφωνα με την Τεχεράνη, διαδραματίζει «ρόλο-κλειδί για την παραγωγή όπλων» και είναι «στρατηγικής σημασίας για τις πολεμικές δυνατότητες του εχθρού», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim.

Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια νέα ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ, ιδίως στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Μόσχα είπε στην Ουάσινγκτον ότι δεν δίνει στο Ιράν πληροφορίες για πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι έδωσε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν που περιλαμβάνουν τοποθεσίες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο CNBC ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι η διάψευση αυτή της Μόσχας έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

«Χθες, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, οι Ρώσοι είπαν ότι δεν έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες», είπε ο Γουίτκοφ όταν ρωτήθηκε αν η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Μόσχα έχει δώσει πληροφορίες στην Τεχεράνη σχετικά με την τοποθεσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Μπορούμε να βασιστούμε στα λεγόμενά τους. Αλλά το είπαν. Και χθες το πρωί, ανεξάρτητα, ο Τζάρεντ (Κούσνερ) και εγώ είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον (διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι) Ουσάκοφ, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο», ανέφερε ο Γουίτκοφ.

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν καλύτερα οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν δίνουν», πληροφορίες οι Ρώσοι στους Ιρανούς, συμπλήρωσε