«Μην με δαγκώσεις»: Τα τελευταία λόγια του ομογενή στον καρχαρία πριν την επίθεση

Bαρύ πένθος στην ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ - Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες

Συγκλονισμένα είναι τα μέλη της ελληνικής κοινότητας του Σίδνεϊ από την είδηση του θανάτου του 57χρονου Μερκούρη Ψυλλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία.

Ο ομογενής σέρφερ βρισκόταν με φίλους του ανάμεσα στις παραλίες Dee Why και Long Reef, όταν δέχτηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία. Παρά την προσπάθεια των υπόλοιπων σέρφερ να τον βγάλουν από το νερό και να του προσφέρουν βοήθεια, υπέκυψε στα βαριά τραύματά του, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε υποστεί ακρωτηριασμό στα πόδια και αιμορραγούσε πολύ.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches - a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

«Από τους μεγαλύτερους καρχαρίες που έχω δει»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ», εκτιμώντας το μήκος του στα έξι μέτρα. «Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε “Δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο και την ουρά του καρχαρία να βγαίνουν από το νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν μίλησε για μια «τεράστια τραγωδία», επισημαίνοντας ότι τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ τόνισε ότι η απώλεια είναι ακόμη πιο οδυνηρή ενόψει της Ημέρας του Πατέρα. Όπως είπε, ο 57χρονος είχε χάσει «πολλά μέλη του σώματός του», ενώ δύο κομμάτια από τη σανίδα του ανασύρθηκαν και εξετάζονται, αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ.

Παντρεμένος με ανήλικη κόρη

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης αφήνει πίσω τη σύζυγό του, την ανήλικη κόρη του και τον δίδυμο αδερφό του, Μάικ, που δραστηριοποιείται στον χώρο του σέρφινγκ. Η οικογένεια, ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή του Dee Why, έχει βυθιστεί στη θλίψη.

«Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Ψυλλάκη, είναι πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινότητας», ανέφερε κάτοικος.

Οι αρχές έχουν κλείσει την παραλία και διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν το είδος του καρχαρία που προκάλεσε το θανατηφόρο περιστατικό.