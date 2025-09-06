Έλληνας σέρφερ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

0

Πρόκειται για τον 57χρονο Μερκούρη Ψυλλάκη

Σέρφερ που δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε θάλασσα του Σίδνεϊ υπέκυψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν που σημειώνεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν ορισμένες παραλίες.

Το θύμα, είναι 57χρονος Έλληνας και ονομάζεται Mercury Psillakis (Μερκούρης Ψυλλάκης). Υπέστη «σοβαρά τραύματα στα άκρα» και, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να τον τραβήξουν στην ακτή άλλοι σέρφερ στη παραλία Dee Why στο Σίδνεϊ. Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ είχε πάει για σερφ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο κ. Psillakis ζούσε στην περιοχή με τη σύζυγό του Μαρία και ήταν πατέρας μιας μικρής κόρης.

Τον ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.

«Είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα», πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.