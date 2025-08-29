Εν ψυχρώ εκτέλεση πρόεδρου ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο – Σοκαριστικό βίντεο

0

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Alemdağ, Tuncay Meriç, σε εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη, που καταγράφηκε από κάμερα.

Η ιστοσελίδα haberler αναφέρει πως το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 σε ένα καφέ που βρίσκεται στην οδό Tolgahan στη γειτονιά Güngören.

Στο βίντεο, ο Meriç φαίνεται να τρώει την ώρα που ένας άνδρας που φοράει μαύρα ρούχα και ένα καπέλο μπαίνει στο κατάστημα, τον πλησιάζει και τον πυροβολεί στο κεφάλι με το όπλο του.

Το βίντεο στη συνέχεια δείχνει τον δράστη να αποχωρεί από τη σκηνή του εγκλήματος την ώρα που ο κόσμος αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος.

Προσοχή, οι εικόνες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα σκληρές:

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülme anı pic.twitter.com/aEXm4zVoph — çöplük (@copluk1937) August 28, 2025

Ο Meriç, που τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ομάδες της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης εξετάζουν τώρα το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η haberler γράφει πως οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι η δολοφονία ήταν αποτέλεσμα χρεών.