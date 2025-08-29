Η Βενεζουέλα καταγγέλει στον ΟΗΕ «πυρηνική απειλή» από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική

0

Μαδούρο: «Καμιά πιθανότητα» ο στρατός των ΗΠΑ να προχωρήσει σε εισβολή στη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε με επιστολή της στον ΟΗΕ τις «πιο πρόσφατες και επικίνδυνες εξελίξεις» στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη παρενόχληση» και «πρωτοφανές επίπεδο εχθρότητας» μετά την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Στην επιστολή που επιδόθηκε στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, το Καράκας υποστηρίζει ότι «η παρουσία αντιτορπιλικών και πυραυλοφόρου καταδρομικού, καθώς και η ανάπτυξη υποβρυχίου με πυρηνική δυνατότητα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία».

Η Βενεζουέλα τονίζει ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία, στρατιωτικά μέσα με πυρηνική δυνατότητα έχουν εισαχθεί στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», σε «ενέργεια που παραβιάζει ανοιχτά τη Συνθήκη του Τλατελόλκο», η οποία από το 1968 καθιέρωσε την αποπυρηνικοποίηση της περιοχής και δεσμεύει τις ΗΠΑ, βάσει των Πρωτοκόλλων 1 και 2, να σεβαστούν την περιοχή «από τον Ρίο Γκράντε έως τη Γη του Πυρός» ως ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά όπλα.

Κατά την κυβέρνηση Μαδούρο, οι αμερικανικές επιχειρήσεις «συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», καθώς αντίκεινται στο άρθρο 2 για την ισότιμη κυριαρχία των κρατών, την ειρηνική επίλυση διαφορών, την απαγόρευση χρήσης βίας και την αρχή της μη επέμβασης. «Αγνοούν επίσης απροκάλυπτα τη διακήρυξη της Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC), η οποία το 2014 κήρυξε την περιοχή μας ζώνη ειρήνης», προστίθεται στην επιστολή.

Το Καράκας καταγγέλλει «με τον πιο έντονο τρόπο» ότι «η εισαγωγή πυρηνικού στοιχείου στην Καραϊβική υπονομεύει τη σταθερότητα του ημισφαιρίου, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο διεθνές καθεστώς μη διάδοσης και αφοπλισμού και θέτει σε κίνδυνο τόσο την περιφερειακή όσο και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη «σταθερή δέσμευση» της Βενεζουέλας στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών, καλώντας τον Γενικό Γραμματέα «να υπερασπιστεί ενεργά τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη» και να απαιτήσει από τις ΗΠΑ «να σταματήσουν άπαξ διά παντός τις εχθρικές τους ενέργειες και απειλές».

«Οι ιστορικοί λαοί του κόσμου δεν θα αποδέχονταν την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε μια απειλή τέτοιου μεγέθους», υπογραμμίζεται.

Κλείνοντας την επιστολή της, η Βενεζουέλα δηλώνει ότι «δεν συνιστά απειλή για κανέναν» και ότι «η πραγματική απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής είναι η στρατιωτική και πυρηνική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική». Όπως επισημαίνει, «η χώρα μας και ο λαός μας δεν θα αποδεχθούν ποτέ την επιβολή της βίας ή την παραβίαση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση».

Μόνιμος Αντιπρόσωπος Βενεζουέλας: «Είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι πολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Ο Mόνιμος Aντιπρόσωπος της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη, Σάμουελ Μονκάδα, κατήγγειλε την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική ως «σοβαρή απειλή» και «προπαγανδιστική εκστρατεία με στόχο την αποσταθεροποίηση και τη δικαιολόγηση στρατιωτικής επέμβασης».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Μονκάδα δήλωσε πως «είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι πολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια». Όπως πρόσθεσε, «μόνο η ανακοίνωση για οκτώ πολεμικά πλοία με δυνατότητα να βομβαρδίσουν οποιοδήποτε σημείο της Βενεζουέλας αποτελεί κλιμάκωση».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα αμερικανικά σκάφη είναι πυρηνικά οπλισμένα, απάντησε ότι «δεν είμαστε εμείς που πρέπει να απαντήσουμε, αλλά αυτοί που τα στέλνουν είναι εκείνοι που πρέπει να διευκρινίσουν».

Ο κ. Μονκάδα χαρακτήρισε την κατάσταση «παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ», υπογραμμίζοντας ότι «η απειλή χρήσης βίας είναι παραβίαση του Χάρτη καθαυτή» και ότι οι ΗΠΑ «αγνοούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις με τη ψευδή δικαιολογία της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών».

Κατήγγειλε επίσης την απόφαση της Ουάσιγκτον να χαρακτηρίσει τους Βενεζουελάνους «εχθρικούς αλλοδαπούς».

«Δήλωσαν ότι όλοι οι Βενεζουελάνοι άνω των 14 ετών αποτελούν εθνική απειλή. Αυτό είναι καθαρός ρατσισμός» ανέφερε.

Ο κ. Μονκάδα έκανε λόγο για «υπερβολική, γελοία, παράλογη ρητορική» η οποία «πρέπει να εκτεθεί στη διεθνή λογοδοσία, γιατί αποτελεί τη βάση για στρατιωτική ενέργεια κατά κράτους-μέλους του ΟΗΕ που δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Αναφερόμενος στην αμερικανική επιχειρηματολογία περί ναρκωτικών, σημείωσε ότι «οι κύριες οδοί διακίνησης είναι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Έκαναν λάθος ωκεανό. Η Βενεζουέλα δεν είναι παραγωγός ναρκωτικών, είμαστε ελεύθεροι από καλλιέργειες και εργαστήρια. Συμμετέχουμε λιγότερο από 5% στη διακίνηση. Πρόκειται για κατασκευασμένη αφήγηση».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να ασχοληθούν και με «τις φαρμακευτικές εταιρείες που πωλούν νόμιμα οξυκωδόνη και άλλα φάρμακα, προκαλώντας 70.000 θανάτους νέων Αμερικανών κάθε χρόνο».

Επανέλαβε ότι «η πραγματική πρόθεση της Αμερικής είναι ξεκάθαρη: δεν αναγνωρίζουν τον πρόεδρο μας ως νόμιμο, μας κατηγορούν για εισβολή στο έδαφος τους και προσέφεραν επικήρυξη 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πρόεδρο μας. Είναι ξεκάθαρα πραξικόπημα».

Δεν υπάρχει «καμιά πιθανότητα» οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε εισβολή και αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, τόνισε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο, μετά την ανάπτυξη από την Ουάσιγκτον τουλάχιστον πέντε πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική προκειμένου, κατ’ αυτή, να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών.

«Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να μπορέσουν να μπουν στη Βενεζουέλα», διαβεβαίωσε ο κ. Μαδούρο, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υπερασπιστεί «την ειρήνη, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της».

«Ούτε με κυρώσεις, ούτε με αποκλεισμό, ούτε με ψυχολογικό πόλεμο, ούτε με πολιορκία. Δεν τα κατάφεραν και δεν θα τα καταφέρουν», επέμεινε, απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνεχίζει να καταγγέλλει απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ, επιχείρησης «αλλαγής καθεστώτος». Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει απειλήσει δημόσια να προχωρήσει σε εισβολή στη χώρα μέχρι σήμερα.

Ο αρχηγός του κράτους θύμισε πως ενεργοποίησε «ειδικό σχέδιο» για την κινητοποίηση «4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων», αριθμό που αμφισβητείται από ορισμένους ειδικούς.

Αντιδρώντας στην ανάπτυξη ναυτικής δύναμης των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα, το Καράκας ανακοίνωσε πως αναπτύσσει το πολεμικό ναυτικό και drones επιτήρησης στα δικά του χωρικά ύδατα.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κ. Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»). Πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψή του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο διαπίστωσε την παρουσία στον Παναμά του αμερικανικού πυραυλοφόρου αντιτορπιλικού USS Lake Erie.

Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη Σαμουέλ Μονκάδα απηύθυνε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προτρέποντάς τον να καλέσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να «σταματήσει μια για πάντα τις εχθρικές ενέργειες και τις απειλές της και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία» της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων, μέρος των οποίων αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση χθες, ο συνταγματάρχης του στρατού ξηράς της Βενεζουέλας Ράμος Σαλασάρ τόνισε πως καθώς «μας πολιορκεί η πιο γενοκτονική αυτοκρατορία στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι ΗΠΑ», μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, «επαναστάτες», θα πάρουν θέση «στην πρώτη γραμμή» για να «υπερασπίσουν την πατρίδα του Μπολίβαρ και του Τσάβες», αναφερόμενος αντίστοιχα στον πατέρα της ανεξαρτησίας χωρών της περιοχής Σιμόν Μπολίβαρ (1783-1830) και στον άλλοτε πρόεδρο (1999-2013) Ούγο Τσάβες.