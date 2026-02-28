Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις

0

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Ισραηλινών

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Ναζιρζαντέχ και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, φέρεται να έχουν σκοτωθεί κατά τις ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του στρατού δήλωσε νωρίτερα στο Ρόιτερς ότι το Ισραήλ πιστεύει πως κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.