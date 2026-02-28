«Τα πλήγματα θα συνεχισθούν για όσο είναι απαραίτητο», λένε στο Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν

0

Αντιδράσεις από άλλες χώρες για την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν θα συνεχισθούν «για όσο είναι απαραίτητο» μετά την έναρξη μιας επιχείρησης σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στρατιωτικών στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα συνεχίσουμε τώρα τις επιχειρήσεις μας για όσο είναι απαραίτητο ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί πλέον να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής και ευρύτερα τη διεθνή σταθερότητα», δήλωσε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Η ίδια πηγή είχε δηλώσει νωρίτερα πως το Ισραήλ έπληξε το Ιράν επειδή αναπτύσσει «όλο και ταχύτερα» την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

«Αναπτύσσουν κάθε μήνα δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και ο ρυθμός παραγωγής τους γίνεται όλο και πιο γρήγορος», δήλωσε η πηγή. «Είναι ένα καθεστώς που προχωρεί στην παραγωγή χιλιάδων πυραύλων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», πρόσθεσε η πηγή, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις

«Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

«Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού», σημειώνει.

«Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή», τονίζει.

Προσθέτει δε πώς ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. «Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή» σημειώνει.

«Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα», αναφέρει.

Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα.

Ο Σάντσεθ αντιτίθεται στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει τη μονομερή στρατιωτική δράση όπως την αποκάλεσε των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία, είπε, αποτελεί κλιμάκωση και συμβάλλει σε μια πιο επισφαλή και επιθετική διεθνή τάξη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Σάντσεθ είπε ακόμη ότι απορρίπτει τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος και του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

«Απαιτούμε άμεση αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Αντιδράσεις από Ρωσία και Νορβηγία

Τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, τα οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε «προληπτικά», δεν είναι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», εκτίμησε σήμερα ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, ζητώντας να βρεθεί διπλωματική λύση.

«Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το Ισραήλ προληπτική, αλλά δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Μια προληπτική επίθεση προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης απειλής», τόνισε ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

«Ζητάμε από τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην εγκαταλείψουν την πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων στη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Ρωσία επέκρινε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνη περιπέτεια» που απειλεί την περιοχή με «καταστροφή», εκτιμώντας ότι έχουν στόχο «να καταστρέψουν» την ιρανική κυβέρνηση διότι αρνείται να υποταγεί στις «επιταγές τους».

«Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γοργά την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική καταστροφή και, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε μια πυρηνική» καταστροφή, τόνισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι ξεκάθαρες και τις έχουν δηλώσει ανοικτά: να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη και την κυβέρνηση ενός κράτους που τους είναι ανεπιθύμητο και αρνείται να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονίας», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραβόμπο Σουμπιάντο πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η Ινδονησία καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προτιμήσουν τον διάλογο και τη διπλωματία», ανέφερε στο Χ το υπουργείο.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδονησίας εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να διευκολύνει τον διάλογο με σκοπό την αποκατάσταση μιας ευνοϊκής κατάστασης ασφαλείας και, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, είναι έτοιμος να μεταβεί στην Τεχεράνη για να διεξάγει διαμεσολάβηση», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν ορθή κρίση

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλερ Τουρκ, εξέφρασε λύπη για τα πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα στη Μέση Ανατολή και κάλεσε όλες τις πλευρές να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας πως οι επιθέσεις αυτές το μόνο που θα κάνουν είναι να προκαλέσουν «θάνατο, καταστροφή και ανθρώπινη απελπισία».

«Λυπάμαι για τα στρατιωτικά πλήγματα που διενεργήθηκαν σήμερα το πρωί στο Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και για τα ανταποδοτικά πλήγματα του Ιράν. Όπως πάντα, σε κάθε ένοπλη σύγκρουση, είναι οι άμαχοι που πληρώνουν το τίμημα στο τέλος», ανέφερε ο Τουρκ σε μια ανακοίνωση.

«Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι τρομερές συνέπειες για τους αμάχους, καλώ σε αυτοσυγκράτηση και απευθύνω έκκληση σε όλες τις πλευρές να επιδείξουν ορθή κρίση, να εκτονώσουν την κατάσταση και να επανέλθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων όπου αναζητούσαν ενεργά μία λύση μερικές ώρες νωρίτερα», πρόσθεσε.