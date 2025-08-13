«Μπλοφάρει ο Πούτιν όταν μιλάει για τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία

0

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αφορούν το μέλλον της»

Ως «μπλόφα» του Βλαντίμιρ Πούτιν περιέγραψε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επιθυμία που εξέφρασε ο ρώσος πρόεδρος για τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε σχετικά τον αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι η σύνοδος της Αλάσκας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εκεχειρία.

Η Ουκρανία «πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αφορούν το μέλλον της», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες με την αμερικανική ηγεσία ενόψει της συνόδου στην Αλάσκα και τόνισε ότι δεν πρέπει να δοθεί στην Ρωσία δικαίωμα βέτο για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ουκρανό πρόεδρο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. «Ο Πούτιν προσπαθεί να ασκήσει πίεση σε όλο το ουκρανικό μέτωπο πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε, εξέφρασε όμως την ελπίδα η μεθαυριανή συνάντηση να επικεντρωθεί στην εκεχειρία με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την χώρα του και επανάλαβε ότι, αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, οι κυρώσεις σε βάρος της θα πρέπει να αυστηροποιηθούν.

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι πέντε βασικές αρχές στις οποίες κατέληξαν οι συνομιλίες με πρωτοβουλία του καγκελάριου Μερτς «είναι απαραίτητες για μια πιθανή ειρήνη» και ευχαρίστησε τον Φρίντριχ Μερτς για την πρόσκληση στην καγκελαρία, από όπου οι δύο ηγέτες συνομίλησαν ψηφιακά με τους εταίρους τους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο γερμανός καγκελάριος είχε προηγουμένως απαριθμήσει πέντε σημεία στα οποία κατέληξαν οι συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν σε αυτά συμφωνεί και η αμερικανική ηγεσία: «Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας», δήλωσε ο κ. Μερτς.