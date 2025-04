Τζιν Χάκμαν: Σοκάρουν τα ευρήματα για τον θάνατο του ηθοποιού – Βρέθηκαν νεκρά τρωκτικά και φωλιές στο σπίτι του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, δύο μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα, στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό.

Ο 95χρονος ηθοποιός και η 65χρονη σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στις 26 Φεβρουαρίου, όταν το προσωπικό ασφαλείας είδε τα σώματά τους μέσα από ένα παράθυρο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Αν και αρχικά θεωρήθηκε ως πιθανή αιτία θανάτου η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, αφού βρέθηκε επίσης νεκρός ένας από τους σκύλους τους, αυτό τελικά αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Αρακάουα πέθανε πρώτη γύρω στις 12 Φεβρουαρίου από σύνδρομο πνευμονικής λοίμωξης από χανταϊό (hantavirus), ενώ ο Χάκμαν πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου, από σοβαρή καρδιοπάθεια, η οποία επιβαρύνθηκε από τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη νεφρική ανεπάρκεια.

Μια εβδομάδα μετά την ανακάλυψη των σορών, το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Νέου Μεξικού διεξήγαγε υγειονομικό έλεγχο στην ιδιοκτησία.

Όπως μετέδωσε το TMZ, το υπουργείο διαπίστωσε την παρουσία νεκρών τρωκτικών και φωλιών σε «οκτώ ανεξάρτητα κτίσματα» στον χώρο της ιδιοκτησίας των Χάκμαν, χαρακτηρίζοντας το σημείο ως «εκκολαπτήριο» του ιού hantavirus.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο θανατηφόρος ιός hantavirus μεταδίδεται κυρίως μέσω των ούρων και των περιττωμάτων των τρωκτικών, με τα οποία μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή κατά τον καθαρισμό υπογείων ή σοφίτων.

Περιττώματα από τρωκτικά εντοπίστηκαν σε τρία γκαράζ και τρεις αποθήκες στην ιδιοκτησία.

Επιπλέον, βρέθηκαν ζωντανά και νεκρά τρωκτικά καθώς και φωλιές σε τρία ακόμα γκαράζ.

Δύο οχήματα στην έκταση εμφάνιζαν επίσης σημάδια παρουσίας τρωκτικών, ενώ εντοπίστηκαν και παγίδες στα κτίρια, στοιχείο που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα ήταν διαρκές για τους Χάκμαν.

Ο υγειονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κίνδυνος για τους πρώτους ανταποκριτές ή άλλα άτομα που εισήλθαν στην ιδιοκτησία.

