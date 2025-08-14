Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανανέωσε τους όρκους γάμου με την Σοφία Μαριόλα: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

0

«Δεσμευμένοι για πάντα με την ελευθερία που φέρνει μόνο η αγάπη»

Σε δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την σύζυγο του προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στα social media

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα πολύ όμορφο φωτογραφικό άλμπουμ από την πιο σημαντική ημέρα της κοινής του ζωής με την Σοφία Μαριόλα. Γι’ αυτό και βάλθηκε να… «λιώσει» όσους τον ακολουθούν με την τρυφερότητα που εκφράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Ανανέωση όρκων γάμου σήμερα, ανήμερα της Παναγίας, στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Εκεί χορέψαμε τον χορό του Ζορμπά. Δεσμευμένοι για πάντα με την ελευθερία που φέρνει μόνο η αγάπη».

«Σάββατο 8 Ιουνίου. Σαν να μην πέρασε 1 μέρα από τότε που παντρεύτηκα την ψυχή μου, την αγάπη μου, τον έρωτα της ζωής μου, τη Σοφία μου» σημειώνει χαρακτηριστικά, με τρυφερότητα, ο Στράτος Τζώρτζογλου σ’ αυτή τη νέα διαδικτυακή ανάρτηση που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.