Ανδρέας Γεωργίου: Η Σιμώνη έπρεπε να ξέρει ποιος πραγματικά είμαι

«Έπρεπε να σταθώ "γυμνός" απέναντί της και εκείνη είχε την επιλογή να φύγει ή να μείνει»

Λίγο πριν υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί, έδωσαν κοινή συνέντευξη ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Με το ζευγάρι μίλησε ο δημοσιογράφος, Νίκος Γεωργιάδης, για λογαριασμό του περιοδικού ΟΚ! Αμφότεροι περιέγραψαν τις πρώτες στιγμές της γνωριμίας τους.

«Το μεγαλύτερο μάθημα ήταν η στιγμή που έπρεπε να σταθώ «γυμνός» απέναντί της και εκείνη είχε την επιλογή να φύγει ή να μείνει. Δεν ονειρεύτηκα ποτέ να παντρευτώ αλλά έλεγα ότι, αν παντρευόμουν, δεν ήθελα μετά να χωρίσω. Άρα η Σιμώνη έπρεπε να ξέρει ποιος πραγματικά είμαι. Ενώ τότε θα μπορούσε να φύγει, εκείνη έμεινε», εξομολογείται ο Ανδρέας Γεωργίου.

«Την τελευταία φορά που χωρίσαμε, ενώ δεν είχαμε επαφή την έβλεπα στον ύπνο μου. Κάλεσα έναν κοινό μας φίλο και τον ρώτησα αν η Σιμώνη είναι καλά. Μου απάντησε «Δεν είναι πρέπει να μιλήσετε». Την έψαξα, ήρθαμε σε επαφή και αρχίσαμε να ξαναμιλάμε. Ήταν η εποχή που είχε φύγει από τη δουλειά, είχε έρθει στην Αθήνα και είχα να τη δω οκτώ μήνες», αποκάλυψε αμέσως μετά ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.