Πέθανε ο εμβληματικός αμερικανός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς

Πέθανε σήμερα 16 Ιανουαρίου σε ηλικία 78 ετών ο εμβληματικός αμερικανός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος αποτέλεσε τον πιο περίφημο και αναγνωρισμένο σκηνοθέτη σουρρεαλιστικών ταινιών.

Ήταν γνωστός για το ονειρικό και υπερρεαλιστικό στιλ του, καθώς και τα θέματα που κυριαρχούν στην φιλμογραφία του, όπως η αποδόμηση της έννοιας της Αμερικής. To 2018 η λέξη Lynchian εντάχθηκε στο Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, με τον ορισμό της λέξης να είναι: «θυμίζει ή μιμείται τα έργα του Ντέιβιντ Λιντς. Ο αμερικανός σκηνοθέτης ήταν γνωστός για την αντιπαράθεση σουρεαλιστικών ή απειλητικών στοιχείων με καθημερινά περιβάλλοντα, καθώς και για τη χρήση συναρπαστικών οπτικών εικόνων, για να τονίσει μια ονειρική ποιότητα μυστηρίου ή μια απειλή». Θεωρείται δε ως ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες όλων των εποχών.

Σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, το Six Men Getting Sick, το 1967 και ακολούθησαν και άλλες ταινίες μικρού μήκους, με τις ποιο αξιοσημείωτες να είναι το The Alphabet (1968) και το The Grandmother (1970). To 1977 κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Λιντς, το Eraserhead, το οποίο έγινε «καλτ» και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Sight and Sound για τις 250 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Το 1980 κυκλοφόρησε η δεύτερη ταινία του, το The Elephant Man, μια βιογραφική ταινία για την οποία έλαβε υποψηφιότητες για διάφορα Όσκαρ.

Από το 1983 και για εννέα χρόνια εξέδωσε το κόμικ-στριπ «Ο πιο θυμωμένος σκύλος στον κόσμο». Έπειτα ανέλαβε την σκηνοθεσία μιας κινηματογραφικής προσαρμογής του Dune, ενός από τα πιο αγαπημένα βιβλια επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών, αλλά σύμφωνα με αυτόν, το στούντιο τον εκμεταλλεύθηκε και δεν του έδωσε καθόλου δημιουργικό έλεγχο. Ως αποτέλεσμα το Dune (1984) έλαβε κακές κριτικές, με τον Λιντς να μην την αναγνωρίζει ως δικιά του ταινία. Το 1986κυκλοφόρησε το «Μπλε Βελούδο», το οποίο θεωρείται μια από τις πιο στοιχειώδεις ταινίες του και το οποίο ονομάστηκε η 70στή καλύτερη ταινία ολων των εποχών από το Sight and Sound.

To 1990 κυκολοφόρησε ίσως το πιο δημοφιλές έργο του Λιντς, η τηλεοπτική σειρά «Twin Peaks». Το «Twin Peaks» έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο, είχε ένα σημαντικό αντίκτυπο στον κόσμο των τηλεοπτικών σειρών και θεωρείται μια από τις καλύτερες και πιο σημαντικές σειρές όλων των εποχών. Παράλληλα, ο Λιντς σκηνοθέτησε το «Ατίθαση καρδιά», το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών. Ο Λιντς αποσύρθηκε από το «Twin Peaks» στην μέση της δεύτερης σεζόν και παράλληλα το ενδιαφέρον του κοινού έπεσε, οδηγόντας σε μια πρόωρη ακύρωση της σειράς το 1991, οπότε ο Λιντς επέστρεψε για να σκηνοθετήσει το εμβληματικό τελευταίο επεισόδιο.

To 2001 κυκλοφόρησε η ταινία που πολλοί θεωρούν το αριστούργημα του Λιντς, το «Οδός Μαλχόλαντ», η οποίαχαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα από το BBC. Του χάρισε επίσης την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Έπειτα σκηνοθέτησε το «Inland Empire» (2006), το οποίο θεωρείται το πιο πειραματικό έργο του, και το οποίο επίσης έλαβε καλές κριτικές.