Στα σκαριά η πώληση της ιστορικής έπαυλης του σκηνοθέτη Σέσιλ Μπ. Ντεμίλ από την Αντζελίνα Τζολί

0

Την αγόρασε το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) φέρεται να είναι έτοιμη να αποχωριστεί την πολυτελή έπαυλη του θρυλικού σκηνοθέτη Σέσιλ Μπ. Ντεμίλ (Cecil B. DeMille) στο Λος 'Αντζελες, την οποία αγόρασε το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το PageSix.

Η εντυπωσιακή κατοικία, που βρίσκεται στη φημισμένη συνοικία Λος Φέλιζ, εκτείνεται σε ένα οικόπεδο άνω των 2 στρεμμάτων με εξαιρετικά πανέμορφους κήπους, ξενώνα, κιόσκι για τσάι και πισίνα.

Εκεί έζησε ο σκηνοθέτης της θρυλικής ταινίας «Οι Δέκα Εντολές» με την οικογένειά του, για περίπου 40 χρόνια, μέχρι τον θάνατό του το 1959. Μάλιστα φημολογείται ότι αγόρασε και το διπλανό σπίτι, το οποίο κάποτε ανήκε στον Τσάρλι Τσάπλιν (Charlie Chaplin) και το χρησιμοποιούσε ως γραφείο παραγωγής και αίθουσα προβολών.

Η ιστορική κατοικία που είναι χτισμένη το 1913 και ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα διαθέτει ανακαινισμένους χώρους με λεπτεπίλεπτη αισθητική, διατηρώντας πιστά το πνεύμα της εποχής της, έχοντας έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια με πανοραμική θέα προς το Αστεροσκοπείο Γκρίφιν, τέσσερα τζάκια, ένα τεράστιο κελάρι κρασιών και ένα γυμναστήριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τζολί φέρεται να πέρασε εκεί την περίοδο της πανδημίας μαζί με τα παιδιά της, ενώ φιλοξένησε και φίλους που είχαν χάσει τα σπίτια τους, από τις φετινές πυρκαγιές στην περιοχή.

Για την επιλογή της έπαυλης, η σταρ είχε δηλώσει το 2021 στη βρετανική Vogue πως ήθελε τα παιδιά της να είναι «κοντά στον μπαμπά τους, ο οποίος μένει μόλις πέντε λεπτά μακριά», αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) με τον οποίο χώρισε το 2016.

Σημειώνεται ότι το σπίτι του ηθοποιού, αξίας 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων, έγινε στόχος διαρρηκτών τον Ιούνιο, όταν ο Πιτ έλειπε από την πόλη για την προώθηση της νέας του ταινίας «F1», μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ένιωσα λίγη πίεση όταν μετακόμισα. Σαν να είχα χωθεί σε έναν χώρο όπου σύχναζαν ο Ντεμίλ και ο Τσάρλι Τσάπλιν. Το πιο πολύ που μου αρέσει είναι ότι δεν υπάρχει δωμάτιο ψυχαγωγίας, αλλά υπάρχουν πολλά μονοπάτια και μέρη για περπάτημα και σκέψη. Νιώθω πολύ τυχερή που το έχουμε αυτή την εποχή», είχε προσθέσει στο περιοδικό η Τζολί.