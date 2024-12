Δολοφονία του αντιστράτηγου Κιρίλοφ στη Μόσχα: Συνελήφθη 29χρονος Ουζμπέκος ως ύποπτος για την τοποθέτηση βόμβας κατ’ εντολήν των Ουκρανών

Η Ρωσία έχει συλλάβει έναν πολίτη του Ουζμπεκιστάν, για τον οποίο οι ερευνητές πιστεύουν πως τοποθέτησε τη βόμβα που σκότωσε τον αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ κατ' εντολήν της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

«Ένας υπήκοος του Ουζμπεκιστάν, γεννήμενος το 1995, συνελήφθη ως ύποπτος ότι διέπραξε την επίθεση που στοίχισε τη ζώη στον διοικητή των ρωσικών δυνάμεων ραδιολογικής, χημικής και βιολογικής άμυνας Ιγκόρ Κιρίλοφ και στον υπασπιστή του, τον Ίλια Πολικάρποφ», ανέφερε σε ανακοίνωση η Ανακριτική Επιτροπή.

Ο ύποπτος δήλωσε ότι «στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τη δολοφονική επίθεση «υποσχέθηκαν στον δράστη 100 χιλιάδες δολάρια και διαμονή στην ΕΕ».

Χθες, πηγή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως εκείνη σκότωσε τον Ιγκόρ Κιρίλοφ με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε στη Μόσχα.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.

The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA

