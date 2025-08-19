Η διπλωματία του… γκολφ: Το παρασκήνιο πίσω από την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

0

«Μπορούμε να παράσχουμε αεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά δεν θα στείλουμε στρατό», λέει ο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που ανήκε σε έναν βετεράνο πολέμου, έγινε σήμερα γνωστό από την ουκρανική προεδρία.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα μπαστούνι του γκολφ που του είχε δώσει ο λοχίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Ουκρανός αξιωματικός ακρωτηριάστηκε στο πόδι τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, διευκρινίζει το δελτίο Τύπου και χρησιμοποίησε το γκολφ ως ένα μέσο αποκατάστασης.

Ο Ζελένσκι προσέφερε αυτό το μπαστούνι στον Τραμπ στο περιθώριο μιας κοινής συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες που ήρθαν στην Ουάσιγκτον για να στηρίξουν την Ουκρανία, προκειμένου να προωθηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, έπειτα από τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το δώρο, ευχαριστώντας τον Ουκρανό βετεράνο και έδωσε στον Ζελένσκι «τα συμβολικά κλειδιά του Λευκού Οίκου».

Αυτή η εγκάρδια συνάντηση αντιπαραβάλλεται με εκείνη του Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιδίωξαν να ταπεινώσουν δημοσίως τον Ουκρανό ηγέτη.

Σε ένα βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο σύλλογος United by Golf Club, στην οποία είναι μέλος ο Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στον Ουκρανό βετεράνο, ευχαριστώντας τον για το δώρο του, ένα «πάτερ», δηλαδή ένα μπαστούνι που επιτρέπει ελαφριά χτυπήματα, προκειμένου να μπει η μπάλα στην τρύπα.

«Είναι φανταστικό. Κατασκευάστηκε με πολλή αγάπη και εσείς μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα από το Οβάλ Γραφείο, κρατώντας το μπαστούνι.

«Θα το χρησιμοποιώ κάθε φορά που θα κάνω ένα ελαφρύ χτύπημα (putt). Θα σας σκέφτομαι», διαβεβαίωσε.

«Η χώρα σας είναι μια μεγάλη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να την επαναφέρουμε, να τη βοηθήσουμε. Και ο πρόεδρός σας εργάζεται πολύ, πολύ σκληρά για το κάνει αυτό», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Κάτω από το βίντεο, ο σύλλογος έγραψε πως χάραξε στο μπαστούνι την εξής φράση: "Let's putt peace together!", ένα λογοπαίγνιο στα αγγλικά που συνδυάζει το να βάλει κανείς μια μπάλα μέσα σε μια τρύπα και «να επιτύχουμε μαζί την ειρήνη».

Το γκολφ είναι το αγαπημένο άθλημα του Αμερικανού προέδρου, που περνά σημαντικό χρόνο στα γήπεδά του.

«Η διπλωματία του γκολφ» είναι ήδη σήμα κατατεθέν του, καθώς δεν διστάζει να υποδεχθεί τους ομολόγους του στα πολυτελή θέρετρά του γκολφ, στις ΗΠΑ ή αλλού.

Τον Ιούλιο, στο κλαμπ του στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία, ο Αμερικανός ηγέτης σύναψε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μια εμπορική συμφωνία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, προτού συναντηθεί κατόπιν με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον ίδιο χώρο.

Τραμπ: Δεν θα στείλουμε στρατό στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη και οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιώτες επί του πεδίου» διαβεβαίωσε ο Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκε χθες στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι και ο ίδιος είναι «έτοιμος να βοηθήσει» κυρίως παρέχοντας αεροπορική κάλυψη, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να σταλεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία και απέκλεισε, για ακόμη μία φορά, την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Είπε όμως ότι «η Γαλλία και η Γερμανία (…) η Βρετανία θέλουν να στείλουν στρατιώτες».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί» με αυτόν τον πόλεμο, συνέχισε.

Ο Τραμπ είπε ότι τηλεφώνησε στον Πούτιν προσπαθώντας «να οργανώσει μια συνάντηση με τον πρόεδρο (της Ουκρανίας) Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα βγει από αυτό».

«Εάν όλα πάνε καλά, θα συμμετάσχω σε μια τριμερή», με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, εξήγησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι ο Πούτιν θα εμφανιστεί διαλλακτικός γιατί διαφορετικά «η κατάσταση θα είναι δύσκολη». Πρόσθεσε ότι και ο Ζελένσκι «θα πρέπει επίσης να επιδείξει κάποια ευελιξία».

Σε ό,τι αφορά τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, όπως το Ντονμπάς, ο Τραμπ είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα τα ανακτήσει.

«Είναι πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα» και «πολύ μεγαλύτερη» (…) Δεν επιτίθεσαι σε μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εσένα» σχολίασε, σημειώνοντας ότι σήμερα «το 79% του Ντονμπάς ελέγχεται από τη Ρωσία».

Οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ και ένα μεγάλο μέρος της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.