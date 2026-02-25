Η CIA «στρατολογεί» Ιρανούς

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ απηύθυνε την Τρίτη κάλεσμα σε Ιρανούς πολίτες που επιθυμούν να μοιραστούν απόρρητες πληροφορίες με την αμερικανική υπηρεσία. Με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις και το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ, η CIA δημοσίευσε λεπτομερείς οδηγίες στη γλώσσα φαρσί για το πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί της «κάτω από το ραντάρ» της Τεχεράνης.
Το χρονικό της κινητοποίησης
Η κίνηση αυτή συμπίπτει με τη μεγαλύτερη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα έστρεψε την προσοχή του στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, πιέζει για μια νέα συμφωνία, την ώρα που νέες φοιτητικές κινητοποιήσεις αναστατώνουν τα πανεπιστήμια της Τεχεράνης.
Οι οδηγίες της CIA για ασφαλή επαφή
«Γεια σας. Η CIA σάς ακούει και θέλει να βοηθήσει», αναφέρει το μήνυμα της υπηρεσίας, το οποίο συνοδεύεται από έναν πρακτικό οδηγό για ασφαλή ψηφιακή επικοινωνία. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις ιρανικές αρχές, η CIA προτείνει στους ενδιαφερόμενους συγκεκριμένα μέτρα προστασίας:
- Χρήση VPN: Για την παράκαμψη της λογοκρισίας και της κρατικής παρακολούθησης.
- Συσκευές μίας χρήσης: Συσκευές που δεν μπορούν να συνδεθούν με την ταυτότητα του χρήστη.
- Πλοήγηση μέσω Darknet: Χρήση ειδικών εργαλείων που εξασφαλίζουν πλήρη ανωνυμία.
- Διαγραφή ιστορικού: Χρήση ιδιωτικών browsers για την κάλυψη των ψηφιακών ιχνών.