Πυροβολισμοί σε αυτοκινητόδρομο στο νότιο Ισραήλ – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από σφαίρες και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση που σημειώθηκε κοντά στο Ασντότ στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο της πόλης.

«Δύο τραυματίες σε περιστατικό με πυροβολισμούς στον αυτοκινητόδρομο 4 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας πέθανε καθ' οδόν», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Assouta του Ασντότ.

Ένας από αυτούς που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι ένας γιατρός που σταμάτησε το αυτοκίνητο του για να περιθάλψει τους τραυματίες και χτυπήθηκε από άλλο αυτοκίνητο.

Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, στο σταυροδρόμι Γιαβνέ περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του Τελ Αβίβ, και ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, επεσήμανε η αστυνομία.

BREAKING: A shooting attack in the Nir Galim area, and then the perpetrator moved to the Yavne Junction area in Ashdod where he was eliminated.

From the site of the shooting on Route 4 near Ashdod in southern Israel. pic.twitter.com/1L7gMAdbpu

— Fire Bred (@firebred_) October 15, 2024