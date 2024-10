Ισραήλ: Έξι τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι στη Χαντέρα

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι από έναν επιτιθέμενο ο οποίος μαχαίρωσε περαστικούς στη Χαντέρα, μια πόλη στο κεντρικό Ισραήλ, προτού "εξουδετερωθεί", όπως ανέφερε η αστυνομία.

«Πρόκειται για ένα τρομοκρατικό συμβάν σε τέσσερα διαφορετικά μέρη κατά το οποίο έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν», ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως ο επιτιθέμενος, ο οποίος διέφυγε με μοτοσικλέτα, "εξουδετερώθηκε".

One killed and 5 people injured in a stabbing attack in Hadera , some of them seriously, north of Tel Aviv pic.twitter.com/Ba2kY2XHwB

Η υπηρεσία Magen David Adom, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, μίλησε για πολλούς τραυματίες, ορισμένοι σοβαρά.

#Update: More than 18 Israeli occupation security forces apprehend a suspect in the #Hadera stabbing incident.

Reports Footage shared by local media shows armed guards firing warning shots in the air before the suspect is wounded pic.twitter.com/iQ71enG2Gh

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 9, 2024