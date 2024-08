Αεροπορική τραγωδία με 61 νεκρούς στη Βραζιλία: Ενδέχεται να είχε συσσωρευτεί πάγος στα φτερά του αεροπλάνου, βρέθηκε το μαύρο κουτί

Το δικινητήριο αεροσκάφος που συνετρίβη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας πήρε μαζί του τους 61 επιβαίνοντές του. Συνετρίβη στην αυλή ενός σπιτιού, ευτυχώς χωρίς να προκαλέσει περισσότερους τραυματισμούς ή άλλους θανάτους στο έδαφος.

Η έρευνα για τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος μπορεί να χρειαστεί μήνες ή και χρόνια για να καταλήξει.

Το αεροσκάφος βρισκόταν στη διαδρομή του προς το Σάο Πάολο. Η πτήση 2283 της VoePass απογειώθηκε από το Κασκαβέλ, στις 11:46 το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία. Κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Guarulhos, έξω από το Σάο Πάολο. Αρκετά κοντά στον προορισμό του, το αεροπλάνο έδωσε σήμα ότι χάνει απότομα ύψος φτάνοντας στα 17.000 πόδια, σύμφωνα με το Flightradar24. Για περίπου 1 λεπτό, το αεροσκάφος έχανε μεταξύ 8 και 24 χιλιάδων ποδιών ανά λεπτό σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι πιλότοι δεν έστειλαν σήμα κινδύνου. Χρειάστηκαν 89 δευτερόλεπτα από τη στιγμή του εντοπισμού του προβλήματος μέχρι την τελευταία καταγραφή του αεροπλάνου στις 1:22. Το αεροσκάφος συνετρίβη στο Βινέδο, μια μικρή πόλη βορειοδυτικά του Σάο Πάολο.

Τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει κάθετα κάνοντας κίνηση σπιράλ. Ο ήχος του κινητήρα του αεροσκάφους ακούγεται καθαρά στο βίντεο. Αφού το αεροσκάφος εξαφανίζεται από τον ορίζοντα, ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού φαίνεται να αναδύεται από το σημείο. Ένα από τα βίντεο καταγράφει ένα σπίτι να φλέγεται και την αυλή γεμάτη από συντρίμμια του αεροσκάφους και μέρος του πιλοτηρίου.

BREAKING: Passenger plane falls out of the sky in Sao Paulo, Brazil according to local media.

At the moment, it is not clear how many people were on board but the plane has the capacity to carry dozens of people.

The local fire department confirmed the plane fell in the city of… pic.twitter.com/BOlD34eCcj

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 9, 2024