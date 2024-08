Συντριβή αεροσκάφους με 62 επιβαίνοντες στην Βραζιλία – Σοκάρει το βίντεο με την πτώση

Αεροσκάφος με 62 επιβαίνοντες συνετρίβη στα περίχωρα της πόλης Βινιέντο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν επιζώντες. Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 9, 2024