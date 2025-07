Βρέθηκαν τα συντρίμμια ενός ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους με 49 επιβαίνοντες, το οποίο αγνοούνταν

Τα συντρίμμια ενός ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους με 49 επιβαίνοντες, το οποίο αγνοούνταν, βρέθηκαν στην περιφέρεια Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ifax.

Σωστικό ελικόπτερο εντόπισε την φλεγόμενη άτρακτο του αεροσκάφους τύπου Αντόνοφ-24, όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

✈️🚨 Passenger plane crashes in Russia’s Amur region — over 40 people on board

A Soviet-made Antonov An-24 aircraft operated by Angara Airlines disappeared from radar near the town of Tynda while attempting a second landing approach. Emergency crews later found the burning… pic.twitter.com/MOO08NTbEP

— NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2025