Ξύλο και των… γονέων στην τουρκική Εθνοσυνέλευση – Δείτε βίντεο

Έντονοι διαπληκτισμοί που κατέληξαν σε χειροδικία σημειώθηκαν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όταν οι βουλευτές του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM) διαμαρτυρήθηκαν για την καθαίρεση του εκλεγμένου με το DEM δημάρχου της επαρχίας Χακιάρι και την αντικατάστασή του από τον διορισμένο νομάρχη.

Οι βουλευτές του DEM κατέθεσαν πρόταση για κοινοβουλευτικό έλεγχο και προχώρησαν σε διαμαρτυρία μπροστά στην έδρα, υψώνοντας πλακάτ. Αντέδρασαν οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΑΚΡ, κινήθηκαν εναντίον των συναδέλφων τους του DEM, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ΡΚΚ και τους πήραν τα πλακάτ, τα οποία έσκισαν. Η ένταση πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια με τους βουλευτές να σπρώχνουν και να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλον.

Δείτε βίντεο:

Reps of the pro-Kurdish DEM Parti held a rally in the Turkish parliament protesting against the appointment of Governor #Hakkari instead of the detained mayor of the municipality. The action turned into a conflict btw deputies.#Turkey #Kurds pic.twitter.com/EH5vfpR2LV

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 4, 2024