Ξεπερνάει τα 85 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Τουρκίας

Αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2025

Ο πληθυσμός της Τουρκίας έφτασε τα 85.824.854 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 159.910 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας (TUIK) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές του πληθυσμού στην Τουρκία, τα στοιχεία της TUIK δείχνουν τάση γήρανσης του πληθυσμού.

Μέσα σε έναν χρόνο ο ηλικιωμένος πληθυσμός αυξήθηκε, ενώ ο νεαρός πληθυσμός μειώθηκε. Συγκεκριμένα, η μείωση στην ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών έφτασε τον τελευταίο χρόνο το 5,31%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 5-9 ετών η μείωση ήταν 3,14%. Αντιθέτως, στο ίδιο διάστημα η αύξηση στην ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών ήταν 11,3%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 85-89 ετών ήταν 8,41%.

Από τα στατιστικά στοιχεί προκύπτει ότι από την 1η Ιουλίου 2024 και για έναν χρόνο, σημειώθηκε μείωση των γεννήσεων. Το ποσοστό του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 0-4 ετών ήταν 6,11% του συνολικού πληθυσμού την 1η Ιουλίου 2024, ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 5,76% την 1η Ιουλίου 2025, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η πιο πολυπληθής ηλικιακή ομάδα στην Τουρκία είναι αυτή των ατόμων ηλικίας 25-29 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ανήκουν 6.592.865 άτομα.

Η συνολική αύξηση του πληθυσμού από το 2024 έως το 2025 ήταν 306.619 άτομα, ήτοι 0,36%.

Το ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού καταγράφηκε στο 50,01% (42.923.584 άτομα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού 49,99% (42.901.270 άτομα).