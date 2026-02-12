Γεραπετρίτης: «Τεράστια υπεραξία» η αναφορά Ερντογάν στο διεθνές Δίκαιο – Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας

0

Προανήγγειλε ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής τη Δευτέρα 16/2 για τη συνάντηση των δύο ηγετών

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται «στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας», με στόχο τη διατήρηση σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε επίσης ότι θα ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα 16/2 για το αποτέλεσμα της συνάντησης των δύο ηγετών.

«Βάση επίλυσης το διεθνές Δίκαιο»

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «τεράστια υπεραξία» για τις σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας την αναφορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο διεθνές Δίκαιο ως βάση για την επίλυση ζητημάτων. Αξιολογώντας την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, είπε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρότι –όπως σημείωσε– παραμένουν «ακανθώδη» θέματα, χωρίς προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει «κανονική σχέση» με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας πως «η γεωγραφία είναι δεδομένη», και τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική συγκυρία κάθε ένταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία.

Εμπόριο, μετανάστευση, πολιτική προστασία στην ατζέντα

Όπως ανέφερε, στη χθεσινή συνάντηση τέθηκαν όλα τα θέματα της ατζέντας, μεταξύ άλλων εμπόριο, μετανάστευση, πολιτική προστασία και πολιτισμός. Κατά τον ίδιο, «μέσα από αυτούς τους διαύλους» μπορεί να υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις.

Για το μεταναστευτικό, επικαλέστηκε στοιχεία της ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τα οποία οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, με μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ: «Μόνο οριοθέτηση – εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας»

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει ως αντικείμενο μόνο την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Όπως είπε, κάθε συζήτηση πρέπει να εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, κάτι που –κατά τον ίδιο– αποτελεί σημαντικό βήμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη η συνθήκη για να «πάμε ένα βήμα μπροστά».

«Οι παραβιάσεις σχεδόν μηδενίστηκαν»

Ο υπουργός χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διαχείριση προηγούμενων εντάσεων, λέγοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία». Όπως σημείωσε, τα προηγούμενα χρόνια «έφταναν 30 την ημέρα», με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου να είναι ορατός.

Τέλος, ερωτηθείς για ενδεχόμενη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθάρισε ότι η βούληση των δύο κρατών –όπως διατυπώθηκε και χθες– είναι ότι «τα όποια θέματά μας θα τα λύνουμε μόνοι μας».