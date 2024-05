Απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόμπερτ Φίτσο: Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός ανέκτησε τις αισθήσεις του – Πήραν τα κινητά από το προσωπικό του νοσοκομείου

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες Τετάρτη από σφαίρες καθώς χαιρετούσε πολίτες, ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, μεταδίδουν σλοβάκικα ΜΜΕ.

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Dennik έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή πολιτικού.

Νωρίτερα, η ζωή του κ. Φίτσο διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση ή διευκρίνιση έκτοτε.

Ο φερόμενος ως δράστης, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

«Νομίζω πως μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, ερωτηθείς σχετικά με την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης Ντούα (Dúha, «Ουράνιο Τόξο») στην πόλη Λεβίτσε.

Δημοσιεύματα του σλοβακικού Τύπου αναφέρουν πως ο λογοτέχνης έχει κυκλοφορήσει ιδίως τρεις ποιητικές συλλογές και είναι μέλος της ένωσης Σλοβάκων συγγραφέων.

Ο φορέας επιβεβαίωσε μέσω Facebook ότι είναι μέλος της ένωσης από το 2015, προσθέτοντας πως εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι ο δράστης της επίθεσης «η ιδιότητα του μέλους αυτού του αξιοκαταφρόνητου προσώπου θα ανακληθεί αμέσως».

Ο γιος του υπόπτου δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο aktuality.sk ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα όπλο και διέθετε άδεια οπλοφορίας.

Ερωτηθείς για τα συναισθήματα του πατέρα του έναντι του κ. Φίτσο, απάντησε «μπορώ να σας πω ένα πράγμα: Δεν τον ψήφισε. Μόνο αυτό μπορώ να πω».

Είναι διαθέσιμες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διάφορες δηλώσεις του συγγραφέα.

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο διαδίκτυο πριν από οκτώ χρόνια, δήλωνε: «Ο κόσμος είναι γεμάτος βία και όπλα. Ο κόσμος μοιάζει να έχει τρελαθεί».

Πρόσθετε πως ίδρυσε «κίνημα εναντίον της βίας» στη Λεβίτσε, το οποίο στον ιστότοπό του αναφέρει πως είναι «πολιτικό κόμμα σκοπός του οποίου είναι να αποτρέψει την εξάπλωση της βίας στην κοινωνία».

Συγκρατώντας μετά βίας τα δάκρυα του, ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινιακ δήλωσε νωρίτερα πως η κατάσταση του πρωθυπουργού Φίτσο, 59 ετών, είναι «πολύ σοβαρή».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί όταν έγινε η επίθεση εναντίον του κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Εστόκ σχολίασε πως το κίνητρο της επίθεσης ήταν «πολιτικό».

Παρά το επίσημο εμπάργκο στη μετάδοση πληροφοριών για την υπόθεση, το σλοβάκικο τηλεοπτικό δίκτυο TA3 πρόβαλε βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη να δηλώνει πως «δεν συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική» και να αναφέρεται ειδικά στην απόφαση της κυβέρνησης Φίτσο να κλείσει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση RTVS, εναντίον της οποίας οργανώνονται διαδηλώσεις επί εβδομάδες.

Ο κ. Εστόκ, ανακοινώνοντας πως αυξάνονται τα μέτρα προστασίας πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, κάλεσε ταυτόχρονα τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων να σταματήσουν «να υποκινούν μίσος εναντίον αντιπάλων τους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης».

Ο ηγέτης της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης Μιχάλ Σιμέτσα ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του επ’ αόριστον χθες το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένης διαδήλωσης εναντίον της κυβέρνησης που επρόκειτο να γίνει το βράδυ.

Συνεδρίαση της σλοβάκικης εθνικής αντιπροσωπείας που ήταν προγραμματισμένη για χθες αναβλήθηκε ήδη επ’ αόριστον.

Παγκόσμιο αποτροπιασμό προκαλεί η δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στη μέση του δρόμου ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Δράστης, ήταν ένας 71χρονος ο οποίος συνελήφθη αμέσως. Ο άνδρας πλησίασε τον πολιτικό και τον πυροβόλησε σχεδόν εξ’ επαφής με το βίντεο – ντοκουμέντο των πυροβολισμών να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανέφερε ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά ενώ την απόπειρα δολοφονίας καταδίκασε σύσσωμη η ευρωπαϊκή ηγεσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του εκεί θα διαρκούσε πολύ ώρα.

Όπως δε έγινε γνωστό για να μην διαρρεύσει κάποιο βίντεο από την ώρα που έφτασε στο νοσοκομείο αποφασίστηκε να κρατηθούν όλα τα κινητά του προσωπικού.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ενώ ο Φίτσο χαιρετούσε τον κόσμο, ο 71 ετών δράστης του φώναξε «Ρόμπο έλα εδώ» και όταν τον πλησίασε, άρχισε να πυροβολεί.

Πρόκειται για έναν βετεράνο πολιτικό της Σλοβακίας με καριέρα σχεδόν 30 χρόνια.

Πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Οκτώβριο, εξελέγη πρωθυπουργός της Σλοβακίας για τέταρτη φορά και είναι 59 ετών.

Οι απόψεις του και οι πολιτικές του κινήσεις αλλάζουν, δεν είναι πάντα σταθερές. Ξεκίνησε περισσότερο φιλοευρωπαίος, τα τελευταία χρόνια όμως έχει αρχίσει να επιτίθεται στην Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φαίνεται να είναι πιο κοντά με τη Ρωσία ενώ είναι και φίλος του Βίκτορ Ορμπάν. Έχει επικριθεί και αυτός για το κράτος δικαίου. Επίσης, λένε ότι προσπαθεί να προωθήσει ένα νόμο σαν αυτόν που έχει περάσει η Ρωσία και αυτές τις μέρες προσπαθεί να περάσει η Γεωργία για τους ξένους πράκτορες.

Η πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος από την ειδεχθή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

« Αυτές οι πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery.

