Χειρουργήθηκε ο Φίτσο μετά τους πυροβολισμούς – Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας Ευρωπαίου ηγέτη εδώ και 21 χρόνια

Πάγωσε την διεθνή κοινότητα η απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, το απόγευμα της Τετάρτης. Οι ηγέτες χωρών από όλους τους πολιτικούς χώρους τη χαρακτηρίζουν «επίθεση στη Δημοκρατία» αποτελεί την πρώτη σε βάρος Ευρωπαίου ηγέτη από το 2003, όταν δολοφονήθηκε ο Σέρβος πρωθυπουργός Ζόραν Τζίντζιτς.

Η επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για τη χώρα του αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία η Σλοβακία είχε διαφορές υπό την ηγεσία του Φίτσο.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο υποβλήθηκε σε εγχείριση στην κοιλιακή χώρα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, με την κατάστασή του να σταθεροποιείται.

⚡️⚡️ The surgery of #Slovak Prime Minister #Fico after the assassination attempt was successful and he is in a stable condition, TASR TV channel reported. pic.twitter.com/6D8bNGOjLM

Πώς έγινε η απόπειρα

Ο Φίτσο περπατούσε ανάμεσα στο πλήθος μετά το τέλος μιας κυβερνητικής συνεδρίασης στην πόλη Χάντλοβα στην κεντρική Σλοβακία όταν αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τέσσερις πυροβολισμούς και είδαν τον πρωθυπουργό να πέφτει στο έδαφος. Η κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, ο Ρόμπερτ Φίτσο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ένα κοντινό νοσοκομείο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα. Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας στην Μπρατισλάβα ανέστειλε τη συνεδρίασή του καθώς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα καταδίκασαν την επίθεση, την πρώτη του είδους της στην ιστορία της χώρας, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία. Αργότερα, τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι πρόκειται για τον γνωστό Σλοβάκο λογοτέχνη, Γιουράι Τσιντούλα, 71 ετών. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, τον πυροβόλησε.

🚨 #BREAKING The shooter who shot the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico, said he did it because "he did not agree with the government policy."

He has been identified by the local media as a 71-year-old Slovak writer, Juraj Cintula, from the town of Levice, #Slovakia. pic.twitter.com/Gzufi10ebF

