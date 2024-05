Απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας – Νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο

O πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίκο, τραυματίστηκε από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το NEXTA TV ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στη Μπρατισλάβα. Το TV Joj μεταδίδει, ότι δράστης ειναι ένας 71χρονος από το Λεβίτσε, ο οποίος συνελήφθη. Ο Ρόμπερτ Φίτσο διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, δήλωσε στο Reuters μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός. «Ο Φίτσο νοσηλεύεται για τραύματα από σφαίρες που δέχθηκε και οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί», συμπλήρωσε η ίδια.

Μία αυτόπτης μάρτυρας είπε, ότι «απλώς επρόκειτο να του σφίξω το χέρι». «Όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, κόντεψα να κουφαθώ», συμπλήρωσε η ίδια, η οποία είπε ότι άκουσε τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς. Η γυναίκα είδε τον Φίτσο να πέφτει στο έδαφος μπροστά της και πρόσθεσε, ότι είδε αίματα στο στήθος και το κεφάλι του, χωρίς να μπορεί να πει πόσο σοβαρά τραυματίστηκε.

Μητσοτάκης: Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου ομολόγου του. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media: «Είμαι συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery.

