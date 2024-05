Βίντεο-σοκ από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Φίτσο – Γνωστός Σλοβάκος λογοτέχνης ο δράστης

Σοκαριστικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο από την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του δράστη που πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο και πρόκειται για τον Γιουράι Τσιντούλα που είναι γνωστός λογοτέχνης στη Σλοβακία.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ φέρεται να φώναξε προς το μέρος του, λίγο πριν πυροβολήσει τέσσερις φορές.

Ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Η πρόεδρος της χώρας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

Στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει την στιγμή που δέχεται πυροβολισμούς ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας. Ο Ρόμπερτ Φίτσο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το βίντεο ο δράστης πλησιάζει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας και πυροβολεί εναντίον του πέντε φορές.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο οι άνδρες της ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ενώ γύρω επικρατεί πανζουρλισμός.

Footage showing the moment of attack on Slovakia Prime Minister Robert Fico today. pic.twitter.com/UPGhI7t6wR

— Clash Report (@clashreport) May 15, 2024