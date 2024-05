Χαός και χιλιάδες συλλήψεις στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ – Εξαπλώνονται οι παλαιστινιακές διαδηλώσεις

Συνεχίζεται η αναταραχή στα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς η αστυνομία απομακρύνει με τη βία διαδηλωτές που τάσσονται κατά της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα και υπέρ των Παλαιστηνίων. Φοιτητές διαδήλωσαν ή έστησαν καταυλισμούς σε δεκάδες πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ζητούν από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κάνει περισσότερα για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και από τις σχολές τους να μην συνεργάζονται με εταιρείες που στηρίζουν την ισραηλινή κυβέρνηση. Πολλές σχολές, όπως το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, κάλεσαν την αστυνομία για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις.

Χθες, σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα στο UCLA, όπου οι αστυνομικοί ήρθαν σε σύγκρουση με εκατοντάδες διαδηλωτές, διαλύοντας τους πρόχειρους καταυλισμούς που είχαν στήσει. Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι 210 άτομα συνελήφθησαν στο UCLA και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν και σε άλλα πανεπιστήμια το περασμένο βράδυ. Ζωντανά τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν αστυνομικούς να κατεβάζουν σκηνές και να γκρεμίζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα στο UCLA, ενώ υπάλληλοι του πανεπιστημίου είπαν ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα με τους σχεδόν 52.000 φοιτητές θα παραμείνει και σήμερα κλειστό.

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου, που βρισκόταν υπό κατάληψη από διαδηλωτές από τη Δευτέρα, και προχώρησαν σε συλλήψεις.

Στο Νιου Χάμσαϊρ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστυνομία συνέλαβε περίπου 100 διαδηλωτές σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο πανεπιστήμιο Ντάρτμουθ και στο πανεπιστήμιο του Νιού Χάμσαϊρ, διαλύοντας παράλληλα τις πρόχειρες κατασκηνώσεις των φοιτητών που είχαν στηθεί εκεί. Παρόμοιες περιστατικά αστυνομικής καταστολής έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιουπόλεις σε 21 πολιτείες σε όλες τις ΗΠΑ, από την Αριζόνα έως τη Βιρτζίνια και το Οχάιο. Η αστυνομία έχει συλλάβει συνολικά περίπου 2.000 διαδηλωτές μέχρι σήμερα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν έσπασε χθες τη σιωπή του για τις διαδηλώσεις μετά τις αστυνομικές επιδρομές στα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, όχι όμως να εξαπολύουν βία.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο έναντι του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου και πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα προσεκτική γραμμή, καθώς αντιμετωπίζει την κριτική από όλο το πολιτικό φάσμα για την πολιτική του στο Ισραήλ, τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά.

🇺🇸The number of detainees on university campuses in the United States at protests in support of Palestine has grown to 2.2 thousand people.#USA #Palestine #StudentProtests #StudentsForGaza #protests pic.twitter.com/0mCGg7jJRG

— Attentive Media (@AttentiveCEE) May 3, 2024