Πεδίο μάχης το πανεπιστήμιο UCLA: Οι αστυνομικοί μπήκαν στο campus για να απομακρύνουν τους φοιτητές που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επέμβαση της αστυνομίας στο campus του πανεπιστημίου UCLA, ώστε να απομακρύνει τους φοιτητές που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης και για την κατάπαυση του πυρός στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι δυνάμεις καταστολής ήδη έχουν αρχίσει να ξηλώνουν οδοφράγματα ενώ προχωρούν και σε συλλήψεις. Προηγήθηκε τελεσίγραφο στους διαδηλωτές να εκκενώσουν το κτίριο. Σύμφωνα με τον Guardian εκεί έχουν οχυρωθεί περισσότεροι από 1000 διαδηλωτές.

Την Μεγάλη Τετάρτη υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας και στο πανεπιστήμιο Columbia, όπου έγιναν και περισσότερες από 300 συλλήψεις φοιτητών και καθηγητών στη Νέα Υόρκη.

LAPD Riot Police attempt to storm the anti-Israel encampment at UCLA.

Police are clashing with protesters, who refuse to move as they attempt to remove their shields.

Multiple injuries reported at the scene. pic.twitter.com/i9ViKN2kgw

— 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) May 2, 2024