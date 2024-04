Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρίγκηπα Ουίλιαμ μετά την αποκάλυψη της Κέιτ για την υγεία της

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον μεγαλύτερο γιο του Τζορτζ μετά την αποκάλυψη που έκανε δημόσια η Κέιτ Μίντλετον στις 22 Μαρτίου σχετικά με τη υγεία της.

Παρακολούθησαν από τις εξέδρες του Μπέρμιγχαμ την νίκη της αγαπημένης τους Aston Villa επί της Lille OSC κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του UEFA Europa Conference League.

Όπως αναφέρει το Ηello, ο Ουίλιαμ και ο Τζορτζ έδειχναν νευρικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο πρίγκιπας της Ουαλίας εθεάθη όρθιος να χειροκροτεί την ομάδα του όταν αυτή πέτυχε το πρώτο της γκολ.

Οι κάμερες κατέγραψαν τον 10χρονο πρίγκιπα να φορά το μπλε κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας, καθώς ο πατέρας του στεκόταν δίπλα μαζί με τον ποδοσφαιριστή Τάιρον Μινγκς.

Prince William is seen enjoying father-son bonding time with George at Aston Villa match in first public appearance since Kate Middleton's cancer diagnosis https://t.co/FcomyuxPdi pic.twitter.com/ShGjh0n7cc

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 11, 2024