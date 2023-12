Σελίν Ντιόν: Έχασε τον έλεγχο των μυών της, λέει η αδελφή της – «Ο στόχος της είναι να επιστρέψει στη σκηνή. Με ποια ιδιότητα; Δεν ξέρω»

Η θρυλική Καναδή τραγουδίστρια, Σελίν Ντιόν, δεν έχει πλέον «έλεγχο των μυών της», σύμφωνα με τη μεγαλύτερη αδελφή της Κλοντέτ.

Ένα χρόνο αφότου η διάσημη καλλιτέχνιδα αναγκάστηκε να ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία της τον περασμένο Δεκέμβριο, η αδελφή της άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να επιστρέψει στη σκηνή μετά τη μάχη της με μια νευρολογική διαταραχή, που ονομάζεται σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (σύνδρομο Stiff Person - SPS).

Η πάθηση της Σελίν Ντιόν, η οποία είναι προοδευτική και ανίατη, αναγκάζει το σώμα να «επιτίθεται» στα ίδια του τα νευρικά κύτταρα και επηρεάζει σοβαρά την κινητικότητα.

