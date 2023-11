Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα υπόγεια τούνελ κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα αποκαλύπτουν οι IDF – Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αποκαλύπτουν περαιτέρω τμήματα του δικτύου σηράγγων της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, δημοσιεύοντας βίντεο με πρόσθετες εισόδους και υπόγειες κρυψώνες.

Οι IDF λένε ότι η σήραγγα περνάει κάτω από το λεγόμενο "κτίριο του Κατάρ" στο Αλ Σίφα. Περιλαμβάνει "αίθουσες πολέμου"και κρησφύγετα, υποστηρίζουν οι Times of Israel.

Η είσοδος της σήραγγας που βρέθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα κατέληξε σε μια πόρτα μετά από περίπου 55 μέτρα σήραγγας. Μετά την πόρτα, η οποία παραβιάστηκε χθες, οι IDF λένε ότι βρήκαν ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο, ένα κρησφύγετο, τουαλέτες και μια κουζίνα.

Infographics show the estimated route of the tunnel, under the so-called Qatari building at Shifa. pic.twitter.com/N8d4Wd25Xn

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2023