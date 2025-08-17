Διαδηλώσεις στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα

0

Φέρτε τους όλους πίσω», ήταν το κεντρικό σύνθημα

Διαδηλώσεις γίνονται σήμερα σε πολλές πόλεις του Ισραήλ ζητώντας από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και να εξασφαλιστεί μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί.

Οι διαδηλωτές πρόβαλλαν μια τεράστια ισραηλινή σημαία, γεμάτη φωτογραφίες με τα πρόσωπα ομήρων, στο Τελ Αβίβ στην «πλατεία των ομήρων», τόπο που έχει αποκτήσει συμβολική σημασία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ.

Η κινητοποίηση αυτή σημειώνεται καθώς το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι προετοιμάζει στρατιωτική επιχείρηση για να θέσει υπό τον έλεγχό του την Πόλη της Γάζας και γειτονικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγαν μαχητές του στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε το φόβο στις οικογένειες ομήρων στο Ισραήλ ότι η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο των συγγενών τους και αξιώνουν μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σε πολλούς σημαντικούς οδικούς άξονες έχει διακοπεί η κυκλοφορία, κυρίως στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, όπου διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και προκάλεσαν σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP.

Σύμφωνα με τους ίδιους, σήμερα, Κυριακή, που είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ισραήλ, ήταν σαφώς μειωμένη η δραστηριότητα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και πολλά καταστήματα ήταν κλειστά στο Τελ Αβίβ.

Νωρίς το πρωί δεκάδες διαδηλωτές στέκονταν μπροστά από την κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ ζητώντας από την κυβέρνηση «να τερματίσει τον πόλεμο» και «να τους φέρει όλους πίσω», αναφερόμενοι στους ομήρους.

Στο Τελ Αβίβ εκατοντάδες άνθρωποι που κρατούσαν και εκεί πλακάτ με φωτογραφίες ομήρων, ισραηλινές σημαίες, αλλά και κίτρινες, που είναι το χρώμα που συμβολίζει τους ομήρους, άρχισαν να συγκεντρώνονται στην «πλατεία των ομήρων», επίκεντρο της κινητοποίησης, όπου αναμένεται να γίνει διαδήλωση αργά το απόγευμα.

«Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να τους φέρουμε πίσω (…) Μπορεί να έχουμε διαφωνίες, αλλά στην πραγματικότητα, όλος ο λαός του Ισραήλ θέλει να επιστρέψουν στο σπίτι τους οι αδελφοί μας και οι αδελφές μας», δήλωσε σε αυτήν την πλατεία ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ.

«Δεν σας ξεχνάμε ούτε στιγμή», πρόσθεσε ο Χέρτσογκ για τους ομήρους. «Θέλω να πω στις οικογένειες που θρηνούν και ανησυχούν: Είμαστε μαζί σας». «Και θέλω να πω στον κόσμο: (…) Ασκήστε πιέσεις στη Χαμάς», πρόσθεσε.

Το Φόρουμ των Οικογενειών, η μεγαλύτερη ένωση των συγγενών των ομήρων, αλλά και η αντιπολίτευση και μέρος του οικονομικού και συνδικαλιστικού κόσμου, κάλεσαν σήμερα σε απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ σημείωσε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες θα παραλύσουν σήμερα τη χώρα με σαφές αίτημα: Φέρτε πίσω τους 50 ομήρους, βάλτε τέλος στον πόλεμο».

«Αν δεν τους φέρουμε πίσω τώρα, θα τους χάσουμε για πάντα», τόνισε το Φόρουμ.

«Εδώ και 22 μήνες ζητούμε μια συνολική συμφωνία, αλλά κωφεύουν στα αιτήματά μας (…) Δεν έχουμε πολύ χρόνο (…) Μόνον ο λαός θα μπορέσει να φέρει πίσω τους ομήρους στο σπίτι τους», υπογράμμισε.

Υποστηρικτές του Νετανιάχου και της άκρας δεξιάς επέκριναν την κινητοποίηση. «Ο αποκλεισμός των βασικών οδικών αρτηριών στο Ισραήλ και η διατάραξη της ζωής των πολιτών είναι ένα σοβαρό λάθος και ανταμοιβή για τον εχθρό», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς καταδίκασε παράλληλα μια «εκστρατεία (…) που παίζει το παιχνίδι της Χαμάς».

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι «χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες των συνοριακών δυνάμεων ασφαλείας» έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, προειδοποιώντας ότι «δεν θα ανεχθεί καμία διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Ανάμεσα στους 251 ομήρους που απήχθηκαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Από αυτούς οι 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσιοποίησαν στις αρχές Αυγούστου τρία βίντεο που δείχνουν δύο ομήρους απισχνασμένους και εξασθενημένους, που προκάλεσαν σοκ στο Ισραήλ και διεθνή καταδίκη, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠε.

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, ο πρωθυπουργός βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση από το εσωτερικό της χώρας του και από το εξωτερικό, για την τύχη των ομήρων και για να υπάρξει κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί και βιώνει ανθρωπιστική κρίση.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε στην ισραηλινή πλευρά τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, στην πλειονότητα τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο 61.897 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.