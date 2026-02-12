Ο Νετανιάχου υπέγραψε την ένταξη του Ισραήλ στο «Board of Peace» του Τραμπ

0

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το σχέδιο για τη Γάζα και το πλαίσιο του ΟΗΕ για δύναμη σταθεροποίησης

Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Board of Peace» (συχνά αποδίδεται και ως «Συμβούλιο της Ειρήνης») που έχει θέσει υπό την προεδρία του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από την Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι υπέγραψε την εισδοχή του Ισραήλ ως μέλους του «Board of Peace», στο περιθώριο των επαφών του στις ΗΠΑ.

Τι είναι το «Board of Peace»

Το «Board of Peace» εμφανίζεται, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ως θεσμικός «μηχανισμός» που θα υποστηρίξει την εφαρμογή του «Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict» (σχέδιο 20 σημείων), με ρόλο «στρατηγικής εποπτείας», κινητοποίησης διεθνών πόρων και «λογοδοσίας» στη μετάβαση της Γάζας από τη σύγκρουση σε σταθεροποίηση και ανάπτυξη.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος περιγράφει τη δομή του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για «founding Executive Board» με ονομαστικές συμμετοχές, μεταξύ των οποίων ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ προβλέπονται και χαρτοφυλάκια που αφορούν διακυβέρνηση, ανοικοδόμηση, επενδύσεις και χρηματοδότηση.

Η «επικύρωση» του καταστατικού και ο ρόλος του Τραμπ

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση του Λευκού Οίκου, αναφέρεται ότι στις 22 Ιανουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ «επικύρωσε» το καταστατικό του «Board of Peace», παρουσιάζοντάς το ως «επίσημο διεθνή οργανισμό», με τον ίδιο σε ρόλο προέδρου.

Στο ίδιο κείμενο, ο Λευκός Οίκος συνδέει ρητά την πρωτοβουλία με τις επόμενες φάσεις «αποστρατιωτικοποίησης, μεταρρύθμισης διακυβέρνησης και μεγάλης κλίμακας ανοικοδόμησης» στη Γάζα, δηλώνοντας ότι το σχήμα είναι έτοιμο να «κινητοποιήσει πόρους» και να «καθοδηγήσει» την εφαρμογή του σχεδίου.

Το πλαίσιο του ΟΗΕ: διεθνής δύναμη σταθεροποίησης

Το «Board of Peace» εντάσσεται, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που επικαλείται ο Λευκός Οίκος, στο πλαίσιο της απόφασης 2803 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την οποία ο Λευκός Οίκος αναφέρει ως απόφαση που «ενέκρινε» το σχέδιο και «χαιρέτισε» τη συγκρότηση του «Board of Peace».

Παράλληλα, ενημέρωση του ΟΗΕ για την υιοθέτηση της απόφασης περιγράφει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδότησε τη συγκρότηση προσωρινής «International Stabilization Force» στη Γάζα, στο πλαίσιο του ίδιου πακέτου ρυθμίσεων.

Τι αλλάζει με την ένταξη του Ισραήλ

Η κίνηση του Ισραήλ να ενταχθεί στο «Board of Peace» προσθέτει –σε θεσμικό επίπεδο– έναν άμεσα εμπλεκόμενο βασικό δρώντα στη δομή που, κατά τον Λευκό Οίκο, έχει εντολή να εποπτεύσει τα επόμενα στάδια εφαρμογής του σχεδίου για τη Γάζα, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ, όπως προκύπτει από τα ίδια τα επίσημα κείμενα της αμερικανικής πλευράς, το «Board of Peace» έχει ήδη ανακοινώσει πολλαπλά επίπεδα λειτουργίας (Executive Board και Gaza Executive Board), καθώς και ρόλους «επί τόπου» διασύνδεσης μεταξύ του σχήματος, της μεταβατικής διοικητικής δομής στη Γάζα και των δράσεων ασφάλειας/ανθρωπιστικής πρόσβασης.