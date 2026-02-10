Ο Νετανιάχου θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ «πρώτα απ’όλα» για το Ιράν

0

Η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη, ιδίως για το ζήτημα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Με τον πρόεδρο Τραμπ «θα συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων: Γάζα, η περιοχή, αλλά βεβαίως και πρώτα απ’όλα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ.

«Θα εκθέσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας όσον αφορά τις αρχές των διαπραγματεύσεων, τις σημαντικές αρχές (…) όχι μόνον για το Ισραήλ, αλλά για οποιονδήποτε (…) επιθυμεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η νέα αυτή συνάντηση ανάμεσα στους δύο συμμάχους ακολουθεί την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που η Ουάσινγκτον διατηρεί τη στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη με την ανάπτυξη σημαντικής ναυτικής δύναμης στον Κόλπο.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε επίσης να θιγούν στις συνομιλίες, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένως ότι «δεν θα επιτρέψει» στο Ισραήλ να προσαρτήσει το παλαιστινιακό αυτό έδαφος που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Οι Νετανιάχου και Τραμπ έχουν ήδη συναντηθεί έξι φορές στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του τελευταίου στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης μεταβεί στην Ιερουσαλήμ τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ύστερα από πρώτες συνομιλίες που είχαν στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δήλωσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν τον διάλογο.

«Ιρανικός άξονας»

Ωστόσο το Ιράν επαναλαμβάνει ότι θα δεχθεί να μιλήσει μόνον για το πυρηνικό του πρόγραμμα καθώς οι ΗΠΑ αξιώνουν μια ευρύτερη συμφωνία, που θα περιλαμβάνει τον περιορισμό των βαλλιστικών του δυνατοτήτων και την παύση της υποστήριξής του σε ένοπλες οργανώσεις εχθρικές προς το Ισραήλ, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ή η Χαμάς.

Η αξίωση αυτή δεν είναι διαπραγματεύσιμη για το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.000 χιλιομέτρων από το Ιράν.

«Θα πρέπει να περιληφθεί σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης στον ιρανικό άξονα», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτηρίζει εδώ και είκοσι χρόνια την Ισλαμική Δημοκρατία υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

Το Ιράν κάλεσε σήμερα από την πλευρά του τις ΗΠΑ να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές» που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις είναι η Αμερική. Στην Αμερική εναπόκειται να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ.: Ισραήλ), δρώντας ως δολιοφθορέας, έχει δείξει επανειλημμένως την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία που έχει στόχο την ειρήνη στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την περασμένη εβδομάδα επέτρεψαν στην Τεχεράνη να εκτιμήσει τη σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και έδειξαν πως υπάρχει αρκετή συναίνεση για να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

«Η συνάντηση στο Μουσκάτ δεν ήταν μια μακρά συνάντηση. Κατά την άποψή μας, ήταν για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της άλλης πλευράς και του πώς να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος», σημείωσε ο Μπαγαεΐ.

«Μετά τις συνομιλίες, αισθανθήκαμε ότι υπήρξε κατανόηση και συναίνεση για να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι το ταξίδι σήμερα στο Ομάν του Αλί Λαριτζανί, συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ήταν εκ των προτέρων προγραμματισμένο για να δώσει συνέχεια στις περιφερειακές διαβουλεύσεις, και πρόσθεσε ότι ο Λαριτζανί θα μεταβεί στη συνέχεια στο Κατάρ.

Η Τεχεράνη επιθυμεί οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν μόνον στο πυρηνικό της πρόγραμμα, εμμένοντας στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ την κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.