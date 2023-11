Το Al Jazeera μεταδίδει ότι οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν σχολείο που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας – Φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το Ισραήλ βομβάρδισε το σχολείο Al-Fakhoura στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ για να παρέχει καταφύγιο στους αμάχους.

Το Ισραήλ σφυροκοπά και σήμερα Σάββατο 18.11.2023 τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς διανύει την 43η ημέρα του.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν τη Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας και τον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στη Δυτική Όχθη.

"Hundreds of people are taking shelter inside this school."

Al Jazeera's Tareq Abu Azzoum reports on the latest Israeli air strike on the UN-run al-Fakhoura School in northern Gaza's Jabalia refugee camp. pic.twitter.com/VR6U0cJ1NG

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2023