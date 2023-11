Τουλάχιστον 26 νεκροί από αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Τουλάχιστον 26 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA), κάτι που επιβεβαίωσε κι ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάσερ.

Το αεροπορικό αυτό πλήγμα, που έγινε στην συνοικία Χάμαντ, προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό 23 ανθρώπων, διευκρίνισε ο ίδιος στο AFP.

Νωρίτερα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

🚨🚨 Breaking: Israeli drone airstrike targets Fatah office in middle of the Balata refugee camp in Nablus (West Bank). The building was severely damaged/partially collapsed. Several people reported killed & injured. pic.twitter.com/f77wKAhEsH

— Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) November 17, 2023