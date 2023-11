Η Σελίν Ντιόν τραγούδησε μετά από 3,5 χρόνια

Κάνοντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από τρεισήμισι χρόνια, η Σελίν Ντιόν (Céline Dion) έκανε κάτι απροσδόκητο: Τραγούδησε.

Την περασμένη εβδομάδα η διάσημη τραγουδίστρια έδειχνε «τόσο ευτυχισμένη» όταν έκανε μία σπάνια εμφάνιση σε έναν αγώνα χόκεϊ μεταξύ των «Vegas Golden Knights» και των «Montreal Canadiens», δήλωσε στο People η εκπρόσωπος επικοινωνίας χόκεϊ των «Canadiens», Σαντάλ Μακαμπέ (Chantal Machabée) και πρόσθεσε: «Έχει περάσει πολλά και το να την βλέπεις έτσι να χαμογελάει και να είναι τόσο χαρούμενη... είναι εκπληκτικό. Ξέρω ότι έχει καλές και όχι τόσο καλές ημέρες, αλλά αυτή ήταν μια πολύ καλή μέρα».

