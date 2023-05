Επιστήμονας δίνει μια νέα εξήγηση για το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων – «Αυτό συμβαίνει εκεί»

Το Τρίγωνο των Βερμούδων – η θαλάσσια περιοχή στον δυτικό Ατλαντικό μεταξύ του Μαϊάμι, των Βερμούδων και του Πουέρτο Ρίκο, - είναι ένα από τα πιο διάσημα «μυστήρια» της ανθρωπότητας εδώ και δεκαετίες, καθώς εκεί έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, πάνω από 20 αεροσκάφη και 50 πλοία, ίχνη των οποίων δεν βρέθηκαν ποτέ.

Διάφοροι αστικοί μύθοι και θεωρίες συνομωσίας έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα ή σε εξωγήινα όντα.

Τώρα, ο ορθολογιστής Αυστραλός επιστήμονας Καρλ Κρουτσελνίσκι, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, ισχυρίζεται ότι έλυσε το μυστήριο , επειδή απλά δεν υπάρχει κανένα… μυστήριο.

An Australian scientist says probabilities are the leading cause of the Bermuda Triangle disappearances. And he’s not the only one.

Add in suspect weather, and iffy plane and boat piloting, and Karl Kruszelnicki believes there’s no reason to believe in the Bermuda Triangle pic.twitter.com/uqTR66G0yo

— Lion Eye News 🗞️ 📰 🌎 (@LionEyeNews1) May 10, 2023