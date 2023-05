Πώς έγινε το νέο μακελειό στη Σερβία: Ο ύποπτος τσακώθηκε στο προαύλιο σχολείου, επέστρεψε με τουφέκι και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως

Η αστυνομία συνέλαβε σήμερα τον φερόμενο ως δράστη του νέου μακελειού σε διάστημα δύο ημερών στη Σερβία, στο οποίο σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 14, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

«Έπειτα από μεγάλο ανθρωποκυνηγητό, μέλη του υπουργείου Εσωτερικών συνέλαβαν τον Ου.Μπ., γεννηθέντα το 2002, στην περιφέρεια του Κραγκούγεβατς», στην κεντρική Σερβία, σημειώνει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, όπου προσθέτει ότι η έρευνα συνεχίζεται.

«Είναι ύποπτος ότι σκότωσε (…) με αυτόματο όπλο 8 ανθρώπους και ότι τραυμάτισε άλλους 14», σύμφωνα με το υπουργείο, το οποίο διευκρινίζει ότι όλοι οι τραυματίες νοσηλεύονται.

Το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο της Σερβίας RTS είχε μεταδώσει νωρίτερα σήμερα ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 13. Πληροφορίες νωρίτερα έκαναν επίσης λόγο για 10 νεκρούς.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος ενεπλάκη σε διένεξη στο προαύλιο σχολείου αργά χθες το βράδυ στο χωριό Ντουμπόνα, κοντά στο Βελιγράδι, και έφυγε, αλλά επέστρεψε με τουφέκι εφόδου και περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και εξακολούθησε να πυροβολεί αδιακρίτως τον κόσμο μέσα από το όχημα στο οποίο επέβαινε σε άλλα δύο χωριά.

Όπως μετέδωσε το RTS, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας και η αδελφή του βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

