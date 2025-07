Τρόμος στο Μανχάταν: Άνδρας οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι σκότωσε τέσσερις ανθρώπους προτού βρεθεί νεκρός

Ένοπλος έσπειρε τον τρόμο χθες Δευτέρα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου αστυνομικού, σκοτώθηκαν», είπε στο CNN αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης, προσθέτοντας πως κατά τα φαινόμενα κατόπιν ο ένοπλος αυτοκτόνησε, ενώ ταυτόσημες πληροφορίες μετέδωσε επίσης το ABC News.

Σύμφωνα με τις αρχές, πέρα απο τον αστυνομικό, τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν δυο άνδρες και γυναίκα, ενώ πέμπτος άνθρωπος τραυματίστηκε.

Ο «μοναδικός δράστης» της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», ανακοίνωνε νωρίτερα η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις μέσω X.

Επρόκειτο για ένα 27χρονο από το Λας Βέγκας, τον Σέιν Ντέβον Ταμούρα, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αστυνομία της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, μεγάλη αστυνομική δύναμη, με αρκετά μέλη της εφοδιασμένα με αλεξίσφαιρα γιλέκα, ισχυρά τουφέκια εφόδου και drones, αναπτύχθηκε στην ακριβή συνοικία Midtown του Μανχάταν, με φόντο τους ουρανοξύστες της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

Κατά τις πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, ο ένοπλος μπήκε περί τις 18:00 (τοπική ώρα) στον αριθμό 345 της Park Avenue, πελώριο κτήριο 44 ορόφων όπου έχουν μεταξύ άλλων την έδρα τους ο οργανωτικός φορέας του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικάνικου ποδοσφαίρου (NFL) κι ο κολοσσός του χρηματοοικονομικού τομέα Blackstone.

Μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το CNN και η New York Post, δημοσιοποίησαν φωτογραφία από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στην οποία διακρίνεται άνδρας με μουστάκι, γένια και γυαλιά ηλίου, καθώς βαδίζει μόνος, με σκουρόχρωμο πανωφόρι, κρατώντας τουφέκι εφόδου με την κάννη στραμμένη στο έδαφος στο δεξί χέρι.

«Ήμουν μέσα στο κτίριο, πήγαινε από τον έναν όροφο στον άλλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο γυναίκα όχι μακριά, που προτίμησε να μην πει πως ονομάζεται.

Κατά ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας New York Times, ο δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός στον 33ο όροφο. Τα κίνητρα του Ταμούρα εξακολουθούν να διερευνώνται, ανέφερε η αστυνομία, τονίζοντας ωστόσο ότι έχει «καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας».

«Αν είσαστε στο κτήριο, παρακαλούμε μείνετε εκεί όπου βρίσκεστε», παρότρυνε νωρίτερα ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς –πρώην επικεφαλής της αστυνομίας και ο ίδιος– μέσω X.

