Νέο μακελειό στη Σερβία: Συνελήφθη ο 21χρονος που σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους – Πυροβόλησε με αυτόματο όπλο μέσα από όχημα εν κινήσει

Κι ενώ η Σερβία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση σοκ, έπειτα από το μακελειό σε σχολείο του Βελιγραδίου προχθές Τετάρτη, με εννιά νεκρούς, ένας 21χρονος άνοιξε πυρ με αυτόματο τουφέκι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δεκαπέντε.

Χθες βράδυ, σε τρία χωριά, κοντά στη Μλαντένοβατς, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της σερβικής πρωτεύουσας, νεαρός 21 ετών, γιος στρατιωτικού, άνοιξε πυρ με αυτόματο τουφέκι μέσα από όχημα εν κινήσει προτού απομακρυνθεί αυξάνοντας ταχύτητα, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση RTS και άλλα ΜΜΕ.

Μέσα ενημέρωσης, όπως το Anadolu, αναφέρουν πως ο δράστης είναι ο Uros Blazic.

Mass shooting in the village of Dubona in Belgrade, Serbia.

Shooter is Uros Blazic

He shot and killed his sister, a cop and at least 8 others

Trying to get more info — hard for me I’m unfamiliar with news outside of the USA#belgrade #serbia #breaking #news #breakingnews… pic.twitter.com/bK9xCfYtEJ

