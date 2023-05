Συναγερμός στο Βελιγράδι: Οπλισμένος μαθητής άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο – Ένας νεκρός και πολλά τραυματισμένα παιδιά

Οπλισμένος μαθητής της πρώτης γυμνασίου έσπειρε τον τρόμο ανοίγοντας πυρ σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένας εκ των φρουρών του σχολείου έχει πέσει νεκρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο δράστης, ηλικίας 14 ετών, εισήλθε στο κτήριο του σχολείου στο Βελιγράδι, στις 8:30 το πρωί και άρχισε να πυροβολεί, έχοντας πάρει το όπλο του πατέρα του.

Ο δράστης έχει συλληφθεί.

⚡️Teenager Opens Fire at School in Serbia

A 14-year-old has reportedly shot dead a guard and wounded a teacher and several students in Belgrade. (Local media)

The suspect has been detained. pic.twitter.com/KhulaBhMyj

— RT_India (@RT_India_news) May 3, 2023