Ποια είναι τα τραγούδια που σου αλλάζουν αμέσως την διάθεση

Οι χαρούμενες μελωδίες για όταν αισθάνεστε πεσμένοι

Όταν αισθάνεστε πεσμένοι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα χαρούμενο τραγούδι για να επαναφέρει το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Τώρα, ένας μουσικός ψυχολόγος ανακάλυψε τη φόρμουλα για τα πιο ευτυχισμένα τραγούδια στον κόσμο – και η μελωδία που την ακολουθεί καλύτερα είναι το “Good Vibrations” των Beach Boys.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Δρ Μάικλ Μπόνσορ από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ διαπίστωσε ότι τα πιο αναζωογονητικά κομμάτια έχουν ρυθμό 137 χτύπους ανά λεπτό (bpm) και μια κανονική δομή στίχου-χορού-στίχου-χορού, αλλά είναι και διανθισμένα με απρόβλεπτα στοιχεία όπως μια αλλαγή κλειδιού ή «οι συγχορδίες μετ’εβδόμης». «Μας αρέσουν οι έβδομες συγχορδίες καθώς προσθέτουν ενδιαφέρον», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι κανονικές συγχορδίες χρησιμοποιούν τρεις νότες, ενώ οι έβδομες συγχορδίες προσθέτουν μια επιπλέον νότα που παρέχει μια αίσθηση μουσικής έντασης και ανακούφισης». Μέσω της έρευνάς του, ο Δρ Μπόνσορ διαπίστωσε ότι τα τραγούδια γίνονται γενικά αντιληπτά ως πιο χαρούμενα όταν είναι σε μείζονα νότα. «Παράλληλα, τα χαρούμενα τραγούδια έχουν συνήθως έναν έντονο ρυθμό 1-2-1-2, ώστε να μπορείτε να χορεύετε μαζί τους», είπε.

Μια σύντομη εισαγωγή σημαίνει ότι το τραγούδι ξεκινάει με χτύπημα αμέσως, και δεν υπάρχει μια μακρά εισαγωγή. ‘Μας αρέσει η υψηλή ένταση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα χαρούμενα τραγούδια, με νότες που παίζονται με φωτεινό και ζωηρό τρόπο από όργανα όπως τρομπέτες ή κιθάρες αντί για πιο ήπια όργανα. «Τέλος, ένας επαναλαμβανόμενος ρυθμός ή ένα κιθαριστικό riff που οι άνθρωποι μπορούν να κολλήσουν και να τους μείνει αξέχαστο είναι το κερασάκι στην τούρτα».

Όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάστηκαν σε ένα κομμάτι που ονομάζεται “The Lighter Note” (η ανάλαφρη νότα), το οποίο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι βοηθάει στο ξεπέρασμα της χειμωνιάτικης μελαγχολίας. Μια έρευνα σε 2.000 Βρετανούς διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα ακούνε μουσική για να τους φτιάξει το κέφι, και το 40% αναφέρει τον κρύο καιρό και τις σκοτεινές νύχτες ως λόγο που την έχουν ανάγκη. Μάλιστα, το 71% δήλωσε ότι η μουσική είναι μία από τις πιο ισχυρές επιρροές στη διάθεσή τους.

Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες είχαν οκτώ τραγούδια που τους ξεσηκώνουν και χρειάζεται να ακούσουν μόνο 14 δευτερόλεπτα από αυτά για να αλλάξει η διάθεσή τους. Η ποπ θεωρείται το πιο ευτυχισμένο είδος από τους περισσότερους ερωτηθέντες, αλλά το 69% δήλωσε επίσης ότι τους αρέσει να ακούνε διάφορα είδη μουσικής.

Όταν ρωτήθηκαν ποιο τραγούδι τους φτιάχνει την καλύτερη διάθεση, όσοι προέρχονται από τη Βορειοανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία απάντησαν όλοι το “Don’t Stop Me Now” των Queen.

Το “Dancing Queen” των ABBA θεωρήθηκε το πιο χαρούμενο τραγούδι στη Σκωτία, το Γιορκσάιρ, τη Βορειοδυτική Αμερική, τα East Midlands και την Ανατολική Αγγλία, σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη. Οι λάτρεις της μουσικής στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά Midlands πήγαν στο “Walking on Sunshine” των Katrina and the Waves, ενώ οι Λονδρέζοι είπαν ότι το “Happy” του Pharrell Williams είναι το πιο χαρούμενο.