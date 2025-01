Eurovision 2025: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 12 τραγούδια στον ελληνικό τελικό

0

Έγινε κλήρωση για να μην υπάρχουν παράπονα

Έπειτα από κλήρωσε προέκυψε η σειρά εμφάνισης των 12 φιναλίστ του Εθνικού Τελικού για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2025. Η κλήρωση έγινε σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή παρουσία συμβολαιογράφου, καθώς και των καλλιτεχνών που θα διαγωνιστούν τη μεγάλη βραδιά.

Την κλήρωση έκαναν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες και η σειρά εμφάνισής τους στον Εθνικό Τελικό είναι η εξής:

1. RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

2. Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

3. Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

4. Andy Nicolas – «Lost My Way»

5. Klavdia – «Αστερομάτα»

6. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

7. Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

8. BARBZ – «Sirens»

9. Evangelia – «Vále»

10. Dinamiss – «Odyssey»

11. Nafsica – «Unhurt Me»

12. Xannova Xan – «Play It!»